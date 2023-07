Trattative di mercato

Mentre Renzi spera in uno stellone che non è mai esistito in cento anni di storia rossoblù, figuriamoci nei due anni di sua gestione, De Angelis porta avanti la campagna acquisti di una società che ovviamente proverà a giocarsi il campionato contro squadre importanti come Campobasso e Aquila. Già fatti una decina di acquisti, su cui spiccano i profili da top player per la Lega nazionale dilettanti come Sirri e Alessandro, a cui si aggiungono poi degli specialisti e, infine, alcuni elementi disposti a scendere in Serie D direttamente dai professionisti. Uno è Paolini, che però potrebbe ritrovare a San Benedetto del Tronto Andrea Arrigoni, anche lui reduce da un’annata in Serie C sempre con i pugliesi. Arrigoni ha circa trecento gare tra i professionisti ed è stato protagonista della vittoria del Lecce di qualche anno fa, dirigendo il centrocampo giallorosso. Con lui le ore decisive potrebbero essere le prossime. Domani invece firmerà Tomassini.