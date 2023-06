In questi giorni dovrebbe emergere la decisione del Tribunale nazionale federale riguardo a un presunto deferimento nei confronti di Roberto Renzi da parte della Procura federale. Il procedimento sarebbe nato sulla base del comunicato fatto a marzo dall’Associazione italiana calciatori, dove si minacciava lo sciopero nel caso in cui non venissero pagati i rimborsi. Come noto, Roberto Renzi deve salvare sette mensilità su dieci per un totale che sfiora i cinquecentocinquantamila euro. Rimborsi che devono essere garantiti da contratto e da normativa sportiva. Da qui sarebbe scattato il deferimento che dovrebbe portare il Tribunale federale nazionale ad infliggere una probabile inibizione a Renzi e un’ammenda al club rossoblù. invece, la San Benedetto Calcio prepara il ritiro: dal 24 luglio al 28 luglio i giocatori a disposizione del tecnico Lauro si alleneranno al Ciarrocchi di Porto D’Ascoli, mentre dal 29 luglio al 4 agosto lavoreranno a Campo di Giove, in Abruzzo.