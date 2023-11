Trionfo Panchester United, è sul gradino più alto

Il giallorosso della squadra fermana della Panchester United di Walking Football ha colorato il gradino più alto del podio alla Finale Nazionale 2023- Over 50 del progetto Csain- EurAmbienteSport (Confindustria Cisambiente), presso il centro sportivo Dabliu di Roma. Iniziato a gennaio 2023, il progetto annovera già squadre di 11 regioni e 20 province: alle finali romane hanno partecipato13 società per un totale di 16 squadre. "Questa disciplina sportiva, che permette di continuare a giocare a pallone anche quando l’età non lo permette più- ha spiegato il presidente della Csain, Silvano Martinotti - ha già raggiunto un cospicuo numero di atleti: insieme ai membri della commissione, tra cui il braccio operativo Vito Gibin, stiamo lavorando in stretto contatto con il ministero dello sport affinchè venga riconosciuta ufficialmente da Lega e Coni. Ai benefici dal punto di vista fisico, si aggiungano lo spirito di sana competizione e socializzazione: mutuato dal rugby, al termine di ogni competizione il famoso terzo tempo che permette di consolidare rapporti e amicizie finanche con gli avversari". C’è anche pressing verso la Figc di riconoscimento del Walking Football come disciplina sportiva.

Nella categoria femminile over 40, la vittoria è andata alla Recreativo Doc Pistoia; in quella maschile over 60 a Costa degli Etruschi da Livorno mentre tra gli over 67, si sono distinti gli altri marchigiani della Pro Calcio Ascoli.

Prima dell’inizio degli incontri è stato osservato un minuto di silenzio per la recente scomparsa del primo allenatore della Panchester United, nata nel 2018, Rolando Iancarelli cui è stata dedicata la coppa.

"Abbiamo una rosa, ampia e affiatata, che annoverava diversi componenti della rappresentativa nazionale recente vincitrice del torneo Sette Nazioni di Dublino – ha commentato il capitano Enrico ‘Kiko’ Matteucci – la vittoria (a punteggio pieno su girone all’italiana, ndr) è arrivata grazie ad un gruppo fantastico a partire dal vicecapitano nonché mister Giordano Paoloni (ex calciatore della Fermana che, durante il torneo, ha festeggiato il suo 50esimo goal con la maglia della Panchester, ndr), i portieri Francesco Giancamilli e Mirco Di Leonardo insieme a Piero Giancamilli, Sergio Peroni, Sergio Marzi, Eros Friscolanti, Francesco Vigliotti, Simone Santanafessa, Vincenzo Teodori, Massimo Cerasa nonché il presidente Fabio Belà e i dirigenti Leonello Alessandrini, Gaudenzio Santarelli e Aldo Moretti".

Gaia Capponi