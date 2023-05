Ultima partita per la Samb Il presidente alla resa dei conti

La Samb si prepara all’ultimo impegno della stagione prima di concentrarsi su un futuro che, almeno per Roberto Renzi appare nebuloso. Secondo alcune voci, o comunque confidenze che avrebbe fatto a qualche membro del club, il patrono laziale sarebbe in trattativa per vendere la società, ma non emergerebbe nulla, ad oggi, che lo lasci pensare. Nei giorni scorsi si era accennato ad Alessandro Di Paolo, produttore cinematografico e televisivo, presidente dell’Ostiamare in cui lavora l’ex consulente rossoblù Riccardo Solaroli. Ma ad oggi Di Paolo ha finito le parole e non sa più come smentire la voce.

Certamente, non pochi fanno lo stesso ragionamento espresso in passato da Vittorio Massi e Luigi Rapullino, che hanno a più riprese ribadito di non essere interessati ad acquistare la Samb da Renzi. D’altronde i problemi economici non sono pochi, perché Renzi, solo di rimborsi maturati, ad oggi dovrebbe sborsare circa quattrocentomila euro, perché le mensilità ammontano a circa settantamila euro al mese. Ad oggi, dei cinque mesi che spettano ancora ai calciatori, Renzi ha pagato un terzo di novembre. E poi alcuni membri dello staff e della società aspettano anche i rimborsi di ottobre, per cui con loro Renzi è ancora più in ritardo. A questo va aggiunta la situazione dei lodi arbitrali ancora da pagare e le quote pignorate dalla cooperativa edile Gruppo Tempo (duecentomila euro). Come farà Renzi, non solo a vendere la società, ma a pagare i rimborsi ai calciatori entro il 30 giugno e poi ottenere le liberatorie in modo da iscrivere la società al prossimo campionato? Come si profilano poi le situazioni dei separati in casa Lulli e Torromino? Renzi pagherà anche loro senza far storie? Insomma, dopo la gara di domani si aprirà la solita calda estate rossoblù, nella quale però brilla una speranza: Vittorio Massi si sta muovendo per creare una nuova Samb cambiando il titolo sportivo del Porto D’Ascoli.

L’attuale presidente del Porto D’Ascoli ha in programma di incontrare, già in questi giorni, il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo per capire il livello di gradimento del suo progetto da parte dell’amministrazione rivierasca. Subito dopo, Massi incontrerà i tifosi, che hanno già abbandonato la società di Renzi e non la seguono praticamente più. Ma al momento, il gradimento della piazza sembrerebbe totale, anche alla luce di quanto è accaduto con Valerio Antonini, che quando si presentò alla città ricevette un "no grazie" tramite alcuni striscioni dei tifosi (oggi Antonini è proprietario del Trapani). Poi Massi dovrà comprendere che posizione assumerà Luigi Rapullino, che si è detto disponibile a sponsorizzare un progetto serio ma non nel caso in cui dovessero esistere due Samb.

Pierluigi Capriotti