"Un ringraziamento a soci, squadra e staff"

"Dal punto di vista sportivo, siamo molto soddisfatti. Peccato non essere approdati ai playoff, un po’ di rammarico rimane. In ogni caso, l’obbiettivo era quello di salvarsi anche all’ultima giornata. Il mantenimento della categoria, reso matematico molto prima, ci fa propendere per una grande soddisfazione per questo campionato". A nome del direttivo e di tutti i tesserati, il presidente dell’associazione Solo Fermana Luigi "Lillo" Messineo ha voluto porgere a tutte le componenti del mondo gialloblù i rallegramenti e le felicitazioni per essere riusciti a centrare una salvezza che considerate le difficoltà della vigilia non appariva scontata. Società, squadra, tecnico ed ambiente, uniti si vince: "Giocatori, componenti di tutti gli staff, dirigenti, allenatore: tutti si sono comportati benissimo – ha proseguito Messineo – rivelandosi veri professionisti. Non era facile ed in tutta franchezza in tanti pensavamo che sarebbe stata più dura di come poi effettivamente è andata. Da qui, la grande soddisfazione per quanto fatto in campo e che ci porta a nutrire il desiderio di rivedere tutti i protagonisti di questa stagione anche in quella a venire. Ovviamente sappiamo che questo non sarà possibile, ma mantenere l’ossatura di squadra sarebbe importante. Permetterebbe di ripartire poggiando su basi già solide, dal punto di vista tecnico". Già, ma a livello gestionale e societario, cosa vi aspettate? "Sappiamo, per quanto letto dalle dichiarazioni di alcuni soci, che per bene che vada il budget sarà lo stesso di quest’anno e quindi siamo consapevoli che il ds dovrà ricorrere ad alcune magie per arrivare a costruire una formazione ugualmente competitiva a quella di quest’annata. Senza fare nomi, ma se la spina dorsale dello schieramento potesse restare ed a questa arrivassero a puntellarla rinforzi sulle corsie difensive e qualche valido under per consentire maggiori rotazioni, si potrebbe anche andare incontro ad una stagione ancor più interessante". Tutto dipenderà dalla programmazione che verrà stilata: "Non siamo a conoscenza di quanto nelle intenzioni. Sappiamo che si stanno incontrando e che lo faranno ancora, poi stabiliranno un budget e vedremo. Credo sia importante l’aspetto relativo ai nuovi ingressi, sia in società che come sponsor. Anche noi come associazione ci stiamo adoperando in questo senso, ma per reperire quelli che siano in grado di farti cambiare le strategie bisogna che sia la società a lavorarci e del resto in organigramma ci sono validissime figure preposte a farlo. Potenziare la società è la priorità, prima di andare ad affrontare il campionato venturo. Ma voglio ribadire il nostro grazie a soci, sponsor, ai ragazzi ed al mister, perché conosciamo benissimo i sacrifici ed il lavoro che sono stati fatti per riprenderci e mantenere questa serie C. Unico neo il Settore Giovanile. Secondo noi, si può e si deve fare meglio, sia come risultati che come organizzazione generale".

Uberto Frenquellucci