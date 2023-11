Un ritorno gradito, fu Andreatini a ingaggiare Molinari, Neglia e Ginestra

Tutto sembra essere tornato in perfetto equilibrio. Stefano Protti in panchina, Max Andreatini direttore sportivo. Nelle ultime settimane l’aria si era fatta pesante e serviva una nuova boccata d’ossigeno. Una sola persona "nuova" non potrà fare miracoli, ma gennaio si avvicina e le speranze di un’inversione di rotta sul mercato con Andreatini crescono vertiginosamente. A Fermo lo si conosce bene, da mesi i tifosi criticavano il suo esonero e invocavano il suo ritorno dopo il miracolo fatto nello scorso anno. Soprattutto Andreatini ha un certo feeling con la sessione invernale. In questo periodo ha portato al Recchioni gente come Hernan Molinari e Samuele Neglia (per due volte arrivato a gennaio). Anche Ginestra era stato riportato da Andreatini a Fermo nel dicembre del 2019.