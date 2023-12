Un testacoda da brividi per la Fermana. Al Recchioni arriva la capolista Torres

Tutto pronto al Recchioni per ospitare la sfida tra Fermana e Torres, ultima contro prima (a parimerito) della classe. Tra giocatori fuori dal progetto tecnico e cessione del club, è difficile dormire sonni tranquilli in casa gialloblù. Soprattutto per mister Stefano Protti, che cerca di pensare solo al campo ma quando si ritrova senza due titolari (e mezzo) è difficile. Quindi scelte quasi obbligate in difesa: a destra rimane Eleuteri, che nelle ultime partite aveva sostituito l’infortunato Laverone, ora in tribuna. La coppia centrale rimane quella formata da Spedalieri e Gasbarro. A sinistra dovrebbe tornare titolare il canterano Francesco Pistolesi. Il classe 2005 aveva iniziato la stagione da super riserva con Bruniera, poi con mister Protti ha giocato meno. Ma ora Calderoni è fuori e "Pisto" ha una grande occasione. Per la porta confermato Furlanetto, migliore in campo a Rimini. Solito centrocampo con Scorza, Giandonato e Misuraca. In attacco rimane ai box Montini: nel 4-3-3, a destra dovrebbe tornare titolare Tilli, a sinistra Semprini, con Curatolo in mezzo. Buone notizie dai convocati: rientra a centrocampo Gianelli. L’ex Inter ha giocato solo la prima giornata, nella quale si è infortunato. Tempi di recupero che si sono distesi, ma ora sembra recuperato del tutto. Alla vigilia della partita contro la Torres, mister Protti ha parlato ai microfoni del club: "Settimana caotica? Ormai è una minestra riscaldata. Le settimane sono caotiche da luglio. Siamo sempre di rincorsa, dobbiamo aggiustare delle situazioni e, secondo me, sono stati fatti passi falsi già mesi fa. Ora cerchiamo di arginare gli errori, ma quando la stagione inizia male non è facile. Si parla più di altre cose che di campo e mi dà fastidio. Le situazioni che leggo non aiutano i ragazzi che sono già in difficoltà. Ma noi dobbiamo essere bravi a isolarci, onorare questa maglia e cercare di regalare più emozioni possibili al nostro pubblico, che adesso è in grande sofferenza come noi. Questa è la cosa che mi dispiace di più, ma cercheremo di mettercela tutta". E sugli avversari: "Arriva la prima della classe quindi la partita si prepara abbastanza facilmente. Vederla così in alto per me non è una sorpresa: ha giocatori importanti in tutti i reparti e sono in un grande periodo. Inutile dire che per noi sarà difficilissima". Al Recchioni torna anche una vecchia conoscenza: "Devo ringraziare Fischnaller per quello che ha detto, verso la squadra e nei miei confronti. Così se qualcuno aveva ancora dubbi di come sono, un giocatore così importante ha fatto chiarezza. Lui è speciale, sia come giocatore che come persona: avrà saltato un allenamento in tutta la stagione, e dice tutto. Per me merita anche un gradino più alto della categoria ed è giusto che se lo vada a prendere". Ma i tifosi fermani, con cui si è lasciato in buoni rapporti, si augurano che interrompa la sua marcia solo per questa partita.

Filippo Rocchi