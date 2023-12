Una Fermana più distesa. Ma adesso c’è il Pescara

Com’è l’atmosfera ora attorno alla Fermana? Molto più distesa. I pagamenti degli stipendi sono arrivati ormai da giorni e la vittoria in rimonta contro la Juventus Next Gen è stata una boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente. Sia mister Stefano Protti (foto) che capitan Giandonato nel post partita hanno ribadito come questi tre punti non consegnano la salvezza diretta, ma se serviva una scossa definitiva, questa è quella giusta.

È iniziata la settimana d’avvicinamento alla sfida contro il Pescara all’Adriatico, in programma per sabato 23 dicembre alle ore 20:45. Nonostante la prevendita debba ancora partire, già diversi tifosi si stanno organizzando per seguire l’ultima partita stagionale dei gialloblù. La botta d’entusiasmo è stata forte anche per loro: dopo mesi di grande sofferenza sotto tutti i punti di vista, dove non hanno mai lasciata sola la squadra, la giornata di sabato scorso è stata la giusta ricompensa. Pescara che arriva alla gara contro la Fermana dopo il pareggio nel derby della costa adriatica contro l’Ancona. Da valutare le condizioni di mister Zeman dopo il malore accusato nella scorsa settimana che l’aveva costretto al ricovero: è già stato dimesso ma per la trasferta al Del Conero non si è seduto in panchina. Gli obiettivi tra le due squadre sono opposti, non serve neanche dirlo. Gli abruzzesi sono partiti tra i pretendenti per la promozione e stanno, in parte, rispettando le aspettative con il terzo posto a parimerito con la Carrarese, la successiva avversaria della Fermana dopo Pescara. Ma Cesena e Torres hanno già fatto il vuoto dietro di loro e pensare alla promozione diretta è difficile. Resta comunque una squadra di livello altissimo, tra le migliori dell’intera Serie C. Come farà la Fermana a rosicchiare qualcosa anche lì? L’impresa è difficilissima, ma la squadra è già tornata sotto gli ordini di mister Protti per cercare di capirlo. Al Pelloni la preparazione di Giandonato e compagni, che sono tornati ad allenarsi con un’aria diversa. D’altronde i playout ora sono più vicini: a -3 c’è proprio la Juve Next Gen, che però stasera scende in campo contro la Virtus Entella per il recupero della quattordicesima giornata. Se vogliamo essere pessimisti e dare i bianconeri per vincenti, la squadra più vicina alla Fermana tornerebbe a essere la SPAL, con appena un punto in più rispetto alla squadra di Brambilla. Ma i gialloblù pensano solo al loro lavoro. Anche perché a Pescara bisogna cercare di vendicare quella partita di tennis che c’era stata all’Adriatico per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Vero che non era un obiettivo, vero che in campo c’erano quasi tutte le seconde scelte, ma un 6-1 è difficile da accettare a prescindere. L’unico gol di quella partita l’aveva segnato Tommaso Fontana da punizione. Nelle ultime gare è diventato importantissimo per lo scacchiere di Protti, ma per la partita di campionato dovrà farne a meno: è stato ammonito nello scorso match casalingo quando era in diffida.

Filippo Rocchi