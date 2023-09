Vastogirardi tra le gare a rischio

Il Viminale ha inserito la gara tra Vastogirardi e Samb, in programma l’8 ottobre, tra le partite con "indici di rischio" e ha rinviato l’individuazione di adeguate misure di rigore al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Potrebbe dunque essere vietata la trasferta ai tifosi rossoblù. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore o all’inizio della prossima settimana. Gli indici di rischio potrebbero essere stati rilevati sia a causa della capienza risicata del campo che ospiterà la partita, sia per i fatti avvenuti al termine della gara di Avezzano per i quali sono attesi provvedimenti da parte della Questura de L’Aquila nei confronti dei tifosi rossoblù. La Digos dell’Aquila sta indagando sull’agitato post partita di Avezzano-Samb quando ci sono stati scontri tra polizia e tifosi.