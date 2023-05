Via ai giovani contro l’Avezzano

Dopo il mistero dell’allenamento di giovedì (non si è capito se si è tenuto o meno; e già è strano che la preparazione al match di domani sia partita solo a due giorni dal match), la Samb si prepara ad affrontare l’Avezzano senza avere nulla da chiedere al campionato. I rossoblù sono salvi mentre gli abruzzesi hanno bisogno di un punto per raggiungere la salvezza, per cui la motivazione sarà tutta dalla parte dei biancoverdi, attualmente dodicesimi e rincorsi dal Roma City, che sarà impegnato in casa del Tolentino.

Per la gara, Manoni non potrà schierare Guerrieri, che è rientrato nelle ultime gare ma ha riportato un problema fisico che sarà valutato nelle prossime ore. Al suo posto giocherà Marone. Poi la Samb potrebbe dare spazio ai giovani e agli esordienti dalle giovanili, come Sciarra e Scarponi. Tra gli indisponibili, poi, c’è anche il centrocampista Tassi, già assente nelle ultime partite.