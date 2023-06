Videx, svolta storica Ora è Historical Sponsor

Uno dei tanti record della pallavolo a Grottazzolina, che lo ricordiamo è il più piccolo paese in serie A con 3.380 abitanti, sta nell’abbinamento con lo storico sponsor Videx: sodalizio avviato a metà anni Novanta, entrato di diritto tra le partnership sportive più longeve d’Italia, in tutte le discipline. Una favola in tutti i sensi contrassegnata da tanta serie A e da risultati di prestigio. Da quest’anno si cambia, senza interrompere il legame di affetto reciproco e i benefici garantiti dagli accordi commerciali: la proprietà della Videx Electronics Spa ha annunciato che resterà al fianco del sodalizio grottese,, ma non più come main sponsor. Un momento per certi versi storico che vede la società presieduta da Rossano Romiti impegnata nel definire l’accordo con un altro main sponsor (nel fine settimana la società avrà la missione decisiva a Milano). Un gesto ulteriore di riconoscenza e di gratitudine, da parte della M&G Scuola Pallavolo, è dato dal fatto che Videx diventa Historical Sponsor e sarà la prima volta nel mezzo secolo di vita del club che un’azienda si fregia di tale titolo.

Come a dire: la Pallavolo Grottazzolina sarà eternamente grata alla Videx e al titolare Rossano Marcantoni. Entrando nei dettagli dell’accordo, va spiegato che la Videx ha concordato con la M&G Scuola Pallavolo la prosecuzione dell’impegno, seppur in misura minore rispetto al passato, al fianco della società sportiva.

Non poteva essere diversamente, visto il sostegno trentennale garantito dal patron Videx Rossano Marcantoni alla causa della società pallavolistica più rappresentativa del territorio fermano-ascolano; un legame ormai troppo stretto e forte per salutarsi con un banale quanto riduttivo ’arrivederci e grazie’. Ne sono ben coscienti entrambe le parti, tanto che la società guidata da Romiti ha deciso di onorare, per la prima volta nella storia del club, l’azienda Videx Spa del titolo di Historical Sponsor, mai più meritato nei confronti di una realtà imprenditoriale che davvero ha sostenuto in maniera importante e preponderante la causa del volley grottese per lunghissimo tempo. Un passaggio, però, doveroso e dovuto anche nei confronti di altre aziende che, di contro, hanno deciso di incrementare il proprio sostegno alla causa M&G e che, proprio in ragione di tale impegno, vanno valorizzate nella giusta maniera. Nei prossime ore sono previste novità importanti in tal senso, con la società che a breve renderà noto il nome del nuovo ’title sponsor’ che la accompagnerà almeno per la stagione sportiva 2023-24 di Serie A.

Roberto Cruciani

(Nella foto, la Videx volley Grottazzolina stagione 1999-2000 a un passo dalla promozione in serie A1, sfumata in gara-3 contro Forlì)