"Vincere e basta, non guardiamo all’avversario"

Un infortunio nell’ultima amichevole precampionato non gli ha permesso di essere in campo nel debutto a Sora ma ora l’attaccante Danilo Alessandro sta bene e domenica ad Avezzano ha anche messo a segno la sua prima rete in rossoblù.

Danilo, quanto è stato importante questo gol?

"Mi fa piacere aver realizzato il gol ad Avezzano, il mio primo gol in questa stagione, ma la cosa che mi premeva più di tutto, quella a cui tenevo, era tornare in campo e dare una mano ai miei compagni di squadra. Stare fermo non fa piacere a nessuno, l’infortunio arrivato in un’amichevole d’estate mi ha fatto perdere un po’ di condizione ma giocando gara dopo gara spero di tornare presto al 100 percento".

Peccato che ad Avezzano alla fine la vittoria non sia arrivata

"A mio avviso è stata una grande partita, abbiamo avuto una reazione da grande squadra. In tutta onestà non me l’aspettavo nemmeno io. Abbiamo creato occasioni soltanto noi, loro si sono visti in sole due azioni, sul rigore alla fine e per un colpo di testa, un mezzo contropiede. Noi abbiamo creato tanto e quando crei tanto e poi vai sotto non è mai facile reagire e invece abbiamo avuto la forza di una grande squadra. Ho acquisito in questa occasione la consapevolezza di far parte di un gruppo veramente unito, che vuole fare qualcosa di importante".

C’è il Fano, domenica, ma tra le mura di casa. Che gara sarà?

"Una gara come tutte, noi alla fine non guardiamo all’avversario, al nome di chi affrontiamo, ragioniamo di gara in gara, soprattutto quando giochiamo in casa non dobbiamo guardare alla squadra che affrontiamo ma conquistare i tre punti e basta". Si attendono 6mila spettatori anche domenica prossima così come nella prima in casa con il Tivoli. Che effetto fa vedere tanto entusiasmo, soprattutto per Danilo Alessandro che è stato il primo a sposare il progetto di Vittorio Massi quando la squadra non aveva ancora acquisito la denominazione Sambenedettese?

"Quando ho firmato non c’era nulla di tutto questo ma il direttore sportivo Stefano De Angelis mi aveva detto che si stava creando qualcosa di importante, mi fido ciecamente di lui perché con lui ho un rapporto speciale, mi sono fidato, poi ho incontrato il presidente Vittorio Massi e lì ho capito cosa stava creando qualcosa di bello e a quel punto mi sono fidato ad occhi chiusi".

C’è qualcosa che vorrebbe dire ai tifosi rossoblù?

"Non mi sento di chiedere nulla perché hanno fatto e stanno facendo fin troppo, siamo noi che dobbiamo dare qualcosa a loro, alla città. Ci stanno dando tanto, siamo noi ora che dobbiamo dimostrare qualcosa a loro".

s. v.