"Vogliamo le finali del campionato Primavera"

FERMO

Una importante iniziativa ed una proposta. Il responsabile commerciale e marketing della Fermana F.C., l’avvocato Danilo Bompadre, nel corso della trasmissione Casa Italia in onda su Rai Play ha fatto ben capire che se anche l’appendice play off non dovesse essere centrata, il popolo gialloblù non si annoierà di certo. "Tra i vari eventi che faremo a Fermo – ha dichiarato il dirigente – ce n’è uno importantissimo: il "Premio Cesarini". Inoltre, la proposta è quella di fare, sempre a Fermo, avendone le strutture all’altezza, le finali del campionato Primavera e per noi sarebbe un grande orgoglio". "Lo faremo – ha risposto il Presidente della Lega Pro Matteo Marani – sono assolutamente d’accordo e ci impegniamo nei confronti della Fermana, che è una società che fa un grande lavoro sui giovani. Qualche tempo fa ho parlato con il direttore ed ha usato un’espressione molto bella. Mi ha detto: "noi abbiamo bisogno di tirare fuori giovani, perché la nostra permanenza in C si lega alla presenza dei giovani". Ecco, io vorrei che tutti i club della Lega Pro cominciassero a ragionare in questo modo e dessero una mano a Daniele Arrigoni" (tecnico della nazionale di categoria, ndr). Prima di organizzare quel che verrà dopo la fine della stagione regolare però, ci sono ancora due gare. La prima, sabato prossimo, vedrà i canarini affrontare il Pontedera e per questo impegno la squadra si sta preparando al meglio sul sintetico del Pelloni di Porto San Giorgio. Ieri mattina, mister Protti ha diviso il gruppo in due e dopo una prima fase di riscaldamento centrocampisti e difensori hanno svolto esercizi di natura tattica, mentre agli attaccanti ed ai portieri è stato riservato un lavoro fatto di combinazioni veloci culminate con conclusioni verso lo specchio. Contro i toscani torneranno disponibili Scorza e Gkertsos, che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica, in una settimana durante la quale il tecnico gialloblù sta disponendo dell’intero organico. Programma delle sedute collegiali preparatorie alla penultima di campionato che proseguirà oggi, sempre al mattino ed al Pelloni, mentre la rifinitura è fissata per venerdì sul manto erboso del catino fermano.

Arbitro. Designata la squadra arbitrala incaricata di dirigere il match tra Fermana e Pontedera, in programma sabato allo stadio Bruno Recchioni (inizio ore 17 e 30). Arbitro dell’incontro sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino, che nell’occasione si avvarrà della collaborazione degli assistenti di linea Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce e Cristian Robilotta di Sala Consilina, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Stefania Menicucci di Lanciano. Due gli incroci tra i gialloblù ed il fischietto campano, con bilancio in perfetta parità: una sconfitta, nella stagione 2020-2021 in quel di Mantova ed una vittoria, per altro pesantissima, ottenuta proprio in questa corrente annata sportiva quando diresse il derby tra Fermana-Ancona terminato 2-1 (sigilli canarini a firma di Neglia e Fischnaller).

Uberto Frenquellucci