Volley. La Yuasa Battery torna in casa per affrontare la Cosar Ravenna

Torna in casa alle 18 la Yuasa Battery dopo l’ottavo sigillo stagione a Cantù e lo fa per affrontare una Cosar Ravenna attualmente in quinta posizione ma dal potenziale enorme. A disposizione di coach Marco Bonitta c’è un organico di grandissimo livello con i confermati Mancini in palleggio e lo schiacciatore Orioli ma chiaramente le attenzioni sono tutte per l’opposto Alessandro Bovolenta, classe 2004, non solo figlio d’arte (papa Vigor è stato un simbolo della pallavolo Italia) ma vice campione d’Europa con Fefè De Giorgi in estate. Occhio anche all’esperienza di Mengozzi e Gio, l’ex di turno Bartolucci al centro oltre ai due stranieri in rosa quali il canadese Falardeau e l’argentino Benavidez oltre ad un manipolo di giovanissimi atleti dal sicuro senza dubbio roseo. "In quattro giorni saremo chiamati ad affrontare due squadre di altissimo livello – rivela coach Massimiliano Ortenzi considerando la gara di giovedì prossimo a Siena – che hanno fatto tutto ciò che potevano per costruire organici in grado di competere per i primi posti. Saranno due partite molto difficili, dobbiamo approcciarle una per volta con grande attenzione e pazienza. Sono due squadre molto diverse tra loro, Ravenna ha tanti giovani di ottime prospettive, dovremo essere bravi a tenere botta e giocarcela punto su punto". A fargli eco è l’esperto libero Roberto Romiti: "Dobbiamo stare attenti perché i giovani non hanno paura di nulla, e quando sono di ottimo valore come quelli di Ravenna possono essere davvero pericolosi. Giocano spensierati e spregiudicati, dovremo cercare di sfruttare il fattore campo e far valere l’esperienza".