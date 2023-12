Yuasa Battery, c’è il big match contro Siena

Settimana molto intensa in casa Yuasa Battery, dopo la maratona contro Ravenna ecco la difficile trasferta di Siena in programma questa sera alle 20,30 contro la Emma Villas, appena tornata a giocare proprio al Pala Estra dopo un periodo iniziale di "esilio forzato" a Santa Croce. E Siena è da tenere in grande considerazione, compagine esperta e attrezzata, terza forza del campionato ma costruita proprio per stare lassù in alto con in panchina un tecnico esperto come il marchigiano Graziosi. Dioagonale tutta straniera con il palleggiatore francese Nevot (all’esordio in Italia) e l’opposto carioca Krauchuk, già protagonista alcune stagioni fa con la maglia di Santa Croce. Diversi i marchigiani presenti in rosa, basti pensare al centrale maceratese Trillini e agli schiacciatori fanesi Tallone e Pierotti. Completano la formazione di partenza l’altro centrale Copelli ed il libero Bonami, con un ittolare aggiunto in posto quattro come il martello veneto (ex Pineto) Milan. Un organico di grande solidità che si completa al meglio con i giovani senesi Gonzi (palleggiatore classe 2000) e Pellegrini (martello 2004), unitamente a Picuno (classe 1999), il centrale altoatesino Acuti (classe 2000), il suo pari ruolo Ivanov (anche lui fanese, classe 2005), ed il libero trentino Coser (classe 2004). Un mx decisamente molto interessante come la classifica attuale sta assolutamente a confermare. "Sarà una gara impegnativa che si giocherà sui dettagli – questo il pensiero di Andrea Marchisio, ex di turno avendo vestito giocato a Siena nel 20151016 – affrontiamo una squadra solida, con giocatori molto esperti ed ottimamente allenati. Dovremmo essere bravi a gestire i loro momenti positivi e rimanere concentrati".

Non ci sarà solo Marchisio tra gli ex di turno della giornata: al libero grottese si aggiungono lo schiacciatore Fedrizzi e il centrale Mattei. Siena è reduce da ko al quinto set in quel di Cuneo ed è atteso da un doppio turno interno: al Pala Estra dopo Grotta che, dopo aver perso al quinto set contro Cuneo, cercherà in tutti i modi di sfruttare il secondo turno interno consecutivo proprio contro Grotta per rilanciarsi anche se nei due precedenti tra le squadre c’è perfetta parità, un successo per parte. Gara affidata al fischietto romano Serena Salvati coadiuvata dal secondo ternano Fabio Toni. Match come sempre disponibile sul canale tematico Volleyball World gratuitamente ma previa registrazione.

Roberto Cruciani