Yuasa Battery, Federico Buffa portafortuna

Un doppio successo e il ruolo di portafortuna per un intero paese. Per Federico Buffa è stato un super weekend a Grottazzolina con due autentici successi che resteranno impressi nella memoria. Il primo al Festival Storie dove, nella sala John Lennon, Buffa è stato protagonista del monologo incentrato sulla vita e i messaggi del grande pugile Muhammad Alì. Ben 200 biglietti in vendita, tutti polverizzati in poche ore con fan provenienti da Roma, come nel caso della famiglia Lulli che ha macinato 600 chilometri tra andata e ritorno pur di non perdersi l’evento. Il premio per loro? Un posto in primissima fila. Il giorno seguente festa al Pala Grotta con Buffa rimasto a Grottazzolina su invito della Yuasa battery Grottazzolina di A2 di volley. Il tutto per non perdersi un grande spettacolo: inaugurazione delle nuove tribune in un palasport adesso con mille posti seduti e poi il big match contro la corazzata Cuneo. Buffa si è messo a disposizione per foto, autografi, premiazioni. Lo ha fatto dispensando sorrisi e regalando selfie come è nel suo stile raffinato e attento. Un debutto da ricordare a lungo per la Yuasa Battery, che ha schiantato Cuneo con un sonoro 3-1 davanti a un palas gremito: ben 834 i tagliandi staccati, record di tutti i tempi. Prima del match, insieme al presidente Rossano Romiti ha premiato Rasmus Breuning Nielsen, l’opposto della Yuasa Battery, quale miglior realizzatore dell’intero campionato passato in A2. E, dopo il successo in campo, al termine della gara di nuovo sul taraflex per premiare Michele Fedrizzi, votato quale Mvp della partita. Un particolare a margine. Domenica mattina, a poche ore dall’incontro Grottazzolina-Cuneo, Federico Buffa si è fatto accompagnare al palasport per vivere le ore prima del debutto, respirare gli odori dell’ambiente pre gara. Qui ha trovato lo staff della Yuasa Battery in movimento con in testa il coach Massimiliano Ortenzi in primissima linea a seguire fin nei minimi particolari ogni dettaglio. Buffa ha dialogato con coach Ortenzi, complimentandosi per il livello di meticolosità. "Se è vero che Grottazzolina conta 3.300 abitanti – ha detto Buffa ad Ortenzi – davvero riuscirete oggi a riempire questo palasport? Come a dire un cittadino su tre oggi sarà qui dentro? Pazzesco". Così è stato. Palasport gremito, vittoria con Cuneo e sold-out con Muhammad Alì. Il sindaco Alberto Antognozzi e il presidente Rossano Romiti stanno seriamente pensando di invitare più spesso Federico Buffa a Grottazzolina.