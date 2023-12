Yuasa Battery Grottazolina in campo. Sfida al PalaGrotta dall’Abba Pineto

Terzo impegno settimanale per la Yuasa Battery Grottazolina, reduce dal decimo successo in altrettante gare nell’infrasettimanale "gelida" di Siena, attesa alle 18 di oggi al PalaGrotta dall’Abba Pineto, formazione attualmente decima in classifica con 11 punti all’attivo. Pineto affidat in panchina a Giacomo Tomasello dopo la cavalcata in A3 con ripescaggio in estate con una squadra rinnovata a poche settimane dell’inizio della A2. Ecco gli arrivi in corsa dell’opposto polacco Frac, di Panciocco da Ravenna, in regia l’esperto Paris, i liberi Sorgente e Pesare mentre i centrali sono Jeroncic, Basso ed il croato Nikacevic al centro; in banda invece Di Silvestre e Loglisci al momento favoriti sullo statunitense Chavers in uno starting che ha spesso cambiato pelle nel corso dell’avvio di stagione. Grotta che non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia e lo ha mostrato anche nelle ultime gare con grande abnegazione, l’emblema di tutto ciò è forse proprio Matteo Lusetti, il più giovane in organico, che si è ritrovato catapultato in campo all’improvviso in un match delicatissimo, giocando con una tranquillità ed una disinvoltura che solo ai vecchi marpioni, ripetendosi poi a Siena. Gara da prendere con le molle, affidata al duo arbitrale Merli - Grassia.