Yuasa Battery, Ortenzi: "Bene nei primi set. Il ko ci sta"

Una sconfitta, la prima stagionale, arrivata alla dodicesima uscita stagionale. In molti sono pronti a dire "Ci sta, era inevitabile" ma nella mentalità della Yuasa Battery Grottazzolina invece c’è subito la voglia di riprendere il cammino dei successi.

Il punto in casa di Santa Croce non è da disprezzare ma, al netto delle difficoltà anche di formazione (ancora out Marchiani per l’infortunio al dito), la gara era alla portata dei grottesi che erano anche avanti 2-1 nel conto set con una bella cornice di pubblico al seguito in catino caldo come quello toscano. Coach Massimiliano Ortenzi (foto) ha così analizzato la sfida: "L’abbiamo interpretata molto bene nei primi tre set. Bene al servizio e attenti sul muro difesa, con un pizzico di frenesia in attacco e con poca lucidità soprattutto a fine secondo set. Nel secondo ci siamo un pò incastrati e questo ci sta. Non ci sta che ci eravamo detti alcune cose, su come lavorare in attacco contro di loro, e non lo abbiamo fatto. Sono queste le cose da appuntare alla squadra che per il resto ha fatto bene. Nel quarto loro al servizio hanno trovato grande spinta ed è stata dura. Nel quinto non siamo riusciti a sfruttare le opportunità per impattare a 10 e 11, loro hanno difeso molto bene e noi abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni in certi frangenti nei quali serviva magari un pizzico di astuzia e furbizia, ma può starci".

Ma il livello è sempre molto alto in questa fase: "Le sconfitti servono? Lo dice sempre chi perde. La verità è che si impara dalle sconfitte, si impara dalle vittorie ma si può andare sempre a migliorare qualcosa. Portiamoci a casa il fatto che noi, in qualsiasi condizione siamo, ce l’andiamo a giocare alla pari con tutti. Quando giochiamo in trasferta contro una squadra di tale livello, così agonista, con un pubblico caldo dobbiamo imparare ad avere più pazienza e giocare in modo più attento. Se ci sono dei vantaggi e delle occasioni questa squadra deve gestirli meglio, tutto qua. La squadra non ha fatto una brutta pallavolo, ha fatto bene molte cose, meno bene altre: tutti qui, poco altro da raccontare. Non dimentichiamoci mai qual è l’obiettivo, cosa possiamo fare in allenamento per costruire la nostra identità ma anche che stiamo giocando anche senza Manu Marchiani da qualche gara, per noi giocatore importante, da ritrovare e lavoriamo per essere al completo il prima possibile. Ora recuperiamo un pò di energie e poi ci rimettiamo a lavorare con grande dedizione e passione per arrivare belli carichi al 26 dicembre per fare un’altra bella gara contro Aversa e chiudere l’andata".

Intanto stasera appuntamento di gala a Villa Serita per la Cena di Natale della Yuasa Battery Grottazzolina con tutto il mondo M&G Scuola Pallavolo e una presenza che di certo supererà le 250 unità.