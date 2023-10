Yuasa Battery, si comincia. All’esordio c’è l’esame Cuneo

E’ il grande giorno in casa Grottazzolina, quello che alzerà il sipario sul nuovo profilo del palazzetto di via Fonte San Pietro e che farà altrettanto anche nella stagione della Yuasa Battery Grottazzolina che alle ore 18 se la vedrà con la corazzata Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo, affidata al coach della nazionale Under 20 Matteo Battocchio. In fase di mercato per i piemontesi tanti arrivi top come Jensen da Verona, Volpato da Padova, Andreopoulos da Taranto, Sottile e Gottardo da Macerata, Staforini da Cisterna.

"Arriviamo dopo un ottimo ultimo test contro Civitanova – le parole di coach Massimiliano Ortenzi – che sicuramente ci ha dato indicazioni confortanti, era forse la prima occasione in cui eravamo al completo. Siamo riusciti a tenere un livello di gioco molto alto soprattutto sul cambio palla, chiaro che non possiamo essere ancora al top ma credo che comunque questo test ci ha dato indicazione che ci siamo, siamo pronti e su alcune cose possiamo già essere molto competitivi. L’ultima settimana è sempre particolare perché da un lato c’è grande euforia, non si vede l’ora di scendere in campo per respirare il clima di campionato. All’interno del gruppo, ma anche attorno a noi in tutto l’ambiente societario, si respira una grande voglia di fare bene. Spero che questo nostro entusiasmo sia percepito anche all’esterno, questi ragazzi hanno lavorato tanto in queste settimane e l’auspicio è che vengano in tanti domenica a sostenerci perché un palazzetto pieno potrebbe darci sicuramente una spinta in più per rompere meglio il ghiaccio".

Prima della gara però spazio alle inaugurazioni perché alle ore 17 è previsto il taglio del nastro per le nuove tribune, alla presenza di tutti i quaranta sindaci dei quaranta comuni della provincia di Fermo, del presidente della Provincia e di numerose autorità sportive e civili, oltre che di uno special guest del calibro Federico Buffa. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grande giornata di sport da vivere a Grottazzolina.

Roberto Cruciani