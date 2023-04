Zaffagnini e Tassi out a Senigallia

Tassi ancora out, Zaffagnini va avanti con la riatletizzazione. Per il resto Manoni può contare sull’intera rosa nel match che domenica vedrà la Samb di scena a Senigallia. In attesa che Renzi mantenga la promessa fatta, la squadra che ha conquistato sul campo la salvezza co due giornate di anticipo sul termine della stagione, continua ad allenarsi. Lulli e Torromino sono ancora ai margini della rosa dopo che non erano scesi in campo nella gara con il Porto d’Ascoli. Gara che ha anche sancito la frattura con la piazza che voleva che la squadra mantenesse la promessa di fare sciopero. Poi, come noto, così non è stato. La squadra continuerà ad onorare il campionato e in questi ultimi 180 minuti da giocare cercherà di dare comunque il massimo. Mister Manoni potrebbe approfittare anche per dare spazio a quei calciatori che hanno giocato meno. La gara di domenica sarà tutt’altro che facile, la Vigor Senigallia è ancora in lotta per la promozione. Poi ultima al Riviera contro l’Avezzano.