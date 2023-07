Tutto pronto a Lido di Fermo per il Color Party

Fermo, 29 luglio 2023 - Tutto pronto per il Color Party, cinque ore no stop per ballare tra la spiaggia e i tavoli del Baladì Beach di Lido di Fermo. L’appuntamento è per sabato 5 agosto dalle 17 alle 22 con il meglio delle musica house, commerciale, trap e tecno, mixata dai dj One M e Maicol C. Un party imperdibile che garantirà divertimento assoluto, grazie alla nuova proprietaria del locale, Sara Popolo, e a tutto lo staff di Guazza Eventi. L’estate è tutta da vivere a Lido di Fermo e l’ingresso alla manifestazione dai mille colori sarà gratuito. Appuntamento assolutamente da non perdere per gli amanti della musica dance.