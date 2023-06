Bodycam alla polizia: la richiesta del Sap di Ferrara

Ferrara, 23 giugno 2023 – Realizzare “riforme adeguate” e provvedere a “dotare tutti gli operatori di bodycam” e a “istallare in tutti gli ambienti in cui operano persone sottoposte a misure di Polizia”.

Sono gli auspici del consigliere comunale del gruppo Ferrara Nostra, Luca Caprini, in qualità di segretario regionale aggiunto del Sindacato autonomo di polizia.

“Era il 2013 – ricorda Caprini - quando con il Sap e l’attuale segretario generale Paoloni abbiamo iniziato la nostra campagna per le spy pen. In molti ci criticarono. Purtroppo però il tempo ci ha dato ragione: la nostra è sempre stata un’iniziativa finalizzata ad ottenere "verità e trasparenza", ed è per questo che da oltre 10 anni chiediamo di essere messi sotto una campana di vetro. L'agire delle forze dell'ordine deve essere totalmente trasparente e i cittadini devono avere piena fiducia in coloro che sono preposti a garantirne la sicurezza”.

"Le nostre spy pen – scandisce il consigliere comunale - che consentivano di videoregistrare gli interventi di Polizia erano volutamente e chiaramente una provocazione per porre all'attenzione dell'opinione pubblica, della politica e dei rappresentanti delle istituzioni la necessità di dotare tutti gli operatori di Polizia di bodycam e di installare telecamere in tutti gli ambienti in cui operiamo con persone sottoposte a misure di polizia”.

Non servono, osserva Caprini, "gli studi americani per dimostrare che quando si ha piena consapevolezza di essere ripresi, l'uso della forza diminuisce in modo esponenziale da entrambe le parti, poiché tutti sanno che saranno chiamati a rispondere di ogni loro azione in quanto ripresa e certificata dalle telecamere”.

Il caso di Ferrara. "Nel corso della mia esperienza in questura a Ferrara – scandisce il segretario regionale del Sap - ho potuto verificare che quando si è riusciti a istallare le telecamere nella saletta ‘fermati’, gli atti di autolesionismo si sono magicamente azzerati. Se la Polizia si fosse dotata di telecamere, con un po’ di lungimiranza, tanti episodi che ancora oggi hanno contorni poco chiari e che spesso sono stati oggetto di strumentalizzazioni, non avrebbero avuto modo di esistere perché ripresi e certificati da immagini chiare e trasparenti”.

“Purtroppo – conclude - qualcuno non ha mai voluto sostenere questa operazione di verità e trasparenza, perché probabilmente ha interesse ad agire nel torbido. E di certo questi non sono gli operatori che da anni chiedono le telecamere".