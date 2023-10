Cade dal tetto del fienile e muore

Ferrara, 17 ottobre 2023 – Tragedia a Bondeno dove un uomo è morto cadendo dal tetto del fienile sopra il quale stava lavorando. L’incidente è accaduto attorno alle 19.40 in via Canal Bianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bondeno e Ferrara, l’ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi. Vani tutti i tentativi di soccorso, si indaga sulle cause. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota.