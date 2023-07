Ferrara, concerto dei Negrita all'associazione Giulia: ecco quando

Ferrara, 31 luglio 2023 – Sono disponibili sulla piattaforma Ticketone i biglietti per il concerto - a scopo benefico - dei Negrita. L’appuntamento con la storica rock band toscana è il 30 ottobre, alle 21, al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara. Il portale per la prenotazione dei biglietti è stato cambiato (transitando appunto su Ticketone) negli ultimi giorni per consentire le operazioni di ripristino successive all’attacco hacker ai sistemi comunali. L’evento del 30 ottobre è la continuazione dello spettacolo di beneficenza “Un angelo di nome Giulia”, calendario di iniziative giunto alla 15esima edizione e promosso dall’associazione Giulia, che opera - con progetti specifici (e anche con l’apporto del Comune) - nel reparto di oncologia pediatrica e della neuropsichiatria infantile dell'Ausl. In particolar modo i progetti attivi sostengono le cure palliative pediatriche e i laboratori di arte, musicoterapia, il teatro con i piccoli pazienti. “Un altro grande gruppo si unisce ai tanti nomi che, in queste quindici edizioni, abbiamo coinvolto - spiega il presidente dell’associazione Michele Grassi -: portando in città, di anno in anno: Tony Hadley, Ian Anderson, Mogol, Giuseppe Giacobazzi, gli Stadio, Francesco Renga, Paolo Cevoli, Arisa, Eugenio Finardi, Andrea Mingardi”. Confermatissimo - sottolinea inoltre - anche il riconoscimento “Premio Giulia”, che sarà assegnato a chi, nel mondo del volontariato, si è particolarmente distinto. “Acquistare un biglietto consentirà non solo di godere di una serata di grande musica italiana, con una band iconica firma anche di brani legati a famosi film come la celebre ‘Ho imparato a sognare’ di ‘Tre uomini e una gamba’, di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma sarà un gesto di vicinanza per i bambini e per l’attività che - in reparto - realizzano tanti volontari. Siamo circa una sessantina, impegnati a fianco delle istituzioni per tenere sempre accesa la luce della vita e della speranza”, afferma Grassi.