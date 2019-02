Cento (Ferrara), 23 febbraio 2019 - Festa, coriandoli, regali dal cielo, testimonial e cinque grandi carri di cartapesta a sfilare e farsi largo tra i palazzi del centro storico di Cento o addirittura sovrastarli prima di mostrarsi in tutta la loro bellezza in piazza Guercino. E’ questa la magia del carnevale di Cento che domenica 24 febbraio sarà al giro di boa, la terza di cinque domeniche di sfilata. La bellezza continuerà ad essere la parola d’ordine ed ecco che tra le ballerine brasiliane e i ritmi samba mescolati alla dance, a far da ciliegina sulla torta sarà il sexy ballerino cubano Milton Morales, testimonial di questa domenica tutta carioca.

Una pubblicità con Natalia Estrada lo ha visto catapultato sul palcoscenico di Buona Domenica diventando il ballerino latinoamericano più famoso e desiderato in Italia, anima caliente appena ritornata dall’estero e pronta ad esplodere sul palco centese. Già ospite nel salotto di Barbara D’Urso nel suo futuro c’è la realizzazione di due singoli con il cantautore colombiano Rogry-Go che usciranno in primavera. Con lui ci sarà anche la bella fotomodella ucraina Irina Lavreniv che dalle sfilate internazionali fino ad arrivare ai Trepponti di Comacchio, calcherà domenica il palco rosso del carnevale prima di apparire in una nota trasmissione mediaset e in un cortometraggio di prossima uscita.

A tenere le redini della giornata è il patron Ivano Manservisi, il carismatico padre della kermesse centese che tra le pungenti battute che lo contraddistinguono e la maestria di un direttore d’orchestra, farà suonare la sinfonia del carnevale insieme al figlio Riccardo Manservisi. Lo slogan di questa edizione è ‘follia allo stato puro’ e non poteva mancare il ‘Manicomico’ Duilio Pizzocchi, un cabarettista dal lungo brillante curriculum dove vanta Zelig, Maurizio Costanzo Show fino ad arrivare a Radio Italia anni 60.

A Cento porta i suoi personaggi più belli, dal camionista Ermete Bottazzi, Cactus, il boss Eddy collante e la mitica vecchietta Nonna Novella. A scandire il ritmo della domenica, la nota dj internazionale Giulia Regain e le Satin Girl. Cuore del carnevale, i cinque grandi colossi di cartapesta, frutto delle mani sapienti dei maestri cartapestai. La sfilata inizierà alle 14 e sarà Il nitrito del cavallo ad annunciare l’entrata in piazza dell’antica carrozza dei Fantasti100 e dei loro figuranti de ‘L’ultimo viaggio’ che saprà come trasformarsi, in un inno alla vita. Poi arriveranno i Mazalora presentando a tutti ‘I sette vizi capitali’. Il mondo governato dagli animali è ‘Ritorno alle origini’ del Risveglio che mette in gabbia i capi della Terra. Spiccherà il volo ancora una volta il pellicano dei Toponi per dire a tutti che ‘Vola solo chi ira farlo’ e , infine, arriveranno i Ragazzi del Guercino con ‘Il banco tira tutto’ tra i mostri del gioco d’azzardo e Medusa come dea bendata. Di particolare nota, i costumi utilizzati dalle società, sempre più belli, elaborati e quest’anno anche capaci di trasformarsi.

Tra gli eventi collaterali: sabato 23 febbraio alle 14 in piazza Guercino c'è stata la Camminata di Carnevale dove l’unica fondamentale regola era quella di presentarsi in maschera. A tutti i partecipanti è stato dato un un piccolo riconoscimento e ci sono stati premi speciali per i gruppi, al miglior costume maschile, femminile, bimbo e bimba. Dalle 14 alle 18, alla Partecipanza Agraria, invece, grazie al Circolo Filatelico Centese c'è stato lo speciale annullo filatelico dell’edizione 2019 del carnevale, alle 17 e alle 17.45 alla Rocca la rievocazione storica “Perfidiae a Corte”, alle 18 alla Pandurera, “Zènt e al so carnevel: la tradizione popolare tra musica e poesia” con degustazione di prodotti gastronomici della tradizione carnevalesca centese preparati dal Centro Anziani. La domenica mattina, rievocazioni storiche in Rocca.