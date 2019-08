Lido degli Estensi (Ferrara), 20 agosto 2019 - Decine e decine di grandi gonfiabili colorati attirano l’attenzione sulla spiaggia di Lido degli Estensi, dove si è aperto il Jova Beach Party, il grande villaggio sulla sabbia dedicato alla tribù di Jovanotti (foto): fino a notte regneranno solo la musica e il divertimento. Uno spettacolo da tutto esaurito che, per la data di oggi, vede giungere sulla costa comacchiese 25mila persone. La gente è arrivata da tutta Italia per assistere alla grande festa dell’estate, in particolare dal Veneto, dalle Marche, ma molti anche da Torino.

Il concerto inizierà alle 20.30, ma la spiaggia (video) è stata presa d'assalto già dal primo pomeriggio, visto che dalle 16 si sono aperte le danze con ospiti e dj set in pieno stile Jova Beach Party. In attesa di Lorenzo centinaia di fan ne hanno approfittato per fare il bagno nelle acque interne al Park. Una deliziosa brezza attenuava il caldo. E Jovanotti è salito sul palco in anticipo: “Non sono un prete, ma nel nome del Delta vi sposo”, ha detto a una coppia adorante. Poi, tricorno scuro con drappo biancorosso, barba lunga, tunica chiaro-scura e chitarra, ha cantato 'Ragazza magica', 'Lungomare del mondo' e 'Viva la libertà'.

Per evitare disguidi e favorire l’accesso al grande evento, a Lido degli Estensi è stata modificata la viabilità ed è stata istituita una zona rossa completamente pedonale nelle vicinanze della spiaggia in cui sono stati vietati sosta, transito e circolazione, biciclette comprese. E c'è anche una zona gialla con divieto di transito in viale Leopardi e viale Manzoni – esclusi residenti, polizia e soccorso – e divieto di sosta con rimozione forzata.

All’interno del villaggio sono presenti diversi stand. E per questa tappa ai lidi è stato reclutato nientemeno che lo chef stellato Riccardo Agostini del Piastrino di Pennabilli (Rimini) che lancia una sfida a colpi di formaggio di fossa ai furgoni dello street food parcheggiati all’interno dell’area del concerto: tutti devono declinare i loro piatti e snack su questo particolare formaggio.

Una volta terminato il concerto, chi vorrà potrà fermarsi sul viale principale per ristorarsi e girare tra i negozi, mentre per chi si appresterà a tornare subito, il tratto di Romea compreso tra Casalborsetti e l’innesto con il raccordo autostradale Ferrara-Mare verrà chiuso al traffico dalle 23 alle 4, proprio per permettere un’uscita più agevole. Maggiori informazioni scaricando l’app Jova Beach Party.