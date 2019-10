Comacchio (Ferrara), 6 ottobre 2019 - La prima cosa che salta all’occhio entrando della Sala degli Aceti (foto) sono le enormi botti appoggiate al muro, dentro le quali, viste le loro condizioni dopo l’importante opera di restauro, potrebbe ancora essere custodito l’aceto di vino bianco di Vasto, prezioso ingrediente per preparare la marinatura delle anguille di Comacchio. E invece questi strumenti di lavoro potrebbero raccontarci tranquillamente la storia dei nostri antenati, considerato che, insieme all’intero edificio, hanno già superato il secolo di vita. Una storia che può essere vissuta appieno questo weekend, visto che le porte della sala della Manifattura dei Marinati resteranno aperte fino a questa domenica alle 19 per un’anteprima della visita, prima di chiudere nuovamente per il secondo lotto dei lavori che terminerà la prossima primavera.

L’inaugurazione è stata celebrata ieri mattina, quando il presidente del Parco del Delta del Po, nonché sindaco di Comacchio, Marco Fabbri ha presentato i lavori effettuati insieme alla direttrice Maria Pia Pagliarusco e la consigliera regionale Marcella Zappaterra. Un intervento dal valore di un milione e 250mila euro a cui hanno contribuito la Regione, il Comune di Comacchio e l’Ente Parco e che ha solo parzialmente completato il recupero della sala iniziato nel settembre del 2017, con il consolidamento statico dello stabile, il recupero del coperto e di parte delle murature e il rifacimento di impianti fissi ed infissi, seguiti dalla direzione dell’ingegner Lorenzo Jurina. Allo stesso tempo, è stato avviato il recupero delle botti e dei tini presenti nella Sala Aceti, grazie all’opera del mastro bottaio Romualti, che le ha salvate da una condizione di degrado.

“Le botti contenevano l’aceto di vino bianco, proveniente dalla Puglia, mentre nei tini veniva preparata la concia con aceto e sale marino, componente fondamentale per la marinatura del pesce, a cui andava poi aggiunto l’alloro. Durante i lavori, il tino grande nell’angolo e le due botti maggiori sono state protette – ha spiegato la Pagliarusco -, mentre le altre sono state spostate all’esterno e ricollocate sui supporti a fine lavori”. Lavori che proseguiranno già da lunedì con la realizzazione di una scala e un ascensore, il completamento del soppalco e ulteriori opere preventive di protezione per le botti storiche.

Importanti sono però anche le prospettive per il futuro della Sala Aceti: “L’85% dei lavori ora è concluso - ha dichiarato Marco Fabbri - e per il futuro abbiamo in mente un riallestimento della Sala Aceti e della Manifattura con una narrazione che porterà fino alle Valli, alle saline e ai gioielli che sono tornati a splendere”. La Sala diverrà quindi uno spazio dinamico, proprio come la vicina Sala Fuochi, che già ospita numerosi eventi enogastronomici, tra cui un piccolo stand per la Sagra dell’Anguilla in questi weekend.

“Il mio sogno, come sindaco e comacchiese, è quello di poter mettere mano in futuro anche alla Sala Fritti e alla Falegnameria – ha concluso Fabbri - rendendo questi spazi un fulcro dinamico di energie provenienti in tutto il mondo”. Presente anche la consigliera regionale Marcella Zappaterra: “L’apertura della sala è una grande soddisfazione anche per la regione Emilia-Romagna – ha detto – e dimostra quanto Ferrara, il Delta e le Valli siano stati al centro delle scelte di politiche regionali di investimento. Come dice il sindaco, il sogno è ancora da completare, ma già molte sono state le tappe per lo sviluppo sostenibile di quest’area”.