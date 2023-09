Aeronautica, open day a Ferrara: programma e orari

Ferrara, 16 settembre 2023 - Domenica di festa per il Centro Operazioni Aerospaziali di Poggio che celebra nella sua base logistica di Ferrara, il centenario dell’aeronautica tra mostre di velivoli, la corsa spettacoli e il simulatore di volo per bambini.

Un grande open day che domani, 17 settembre, comincerà fin dalle 9 del mattino aprendo la Base Logistica ferrarese di Via Wagner 60, a tutti gli appassionati che vorranno vivere una giornata in “azzurro”, immersi in numerose attività e attrazioni. Tantissime le cose da vedere e da vivere, per grandi e piccini, con il Coa che ancora una volta si apre alla popolazione, stavolta nell’ambito degli eventi organizzati dall'Aeronautica Militare nel corso dell’anno per festeggiare i suoi primi 100 anni, aprendo le sue porte, con storia e tecnologia insieme, divertimento e sport, ammirare velivoli storici e di nuova generazione, visitare aree espositive, provare l’ebrezza dei simulatori e tanto altro.

Vi sarà infatti l’area espositiva con mezzi ed equipaggiamenti dell’Aeronautica e Nato, la mostra statica dell’elicottero HH 139 del 15° Stormo SAR di Cervia del soccorso aereo, delle auto storiche e Abarth, simulatori di volo e mostra fotografica e, ovviamente i punti informativi dell’Aeronautica Militare, dell’Associazione Arma Aeronautica unitamente ad Avis Ferrara, partner e sponsor.

L’atterraggio degli aerei storici e tutti a naso all’insù per il lancio dei paracadutisti dalle 10.30 organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica. Non mancherà l’area ristoro, quella con l’animazione per bambini, l’intrattenimento musicale, la bellezza del Coro Piccoli Cantori di San Francesco e lo spettacolo delle Contrade Palio di Ferrara. E ci sarà anche lo sport con il Torneo Minibasket a cura Vis Ferrara ma soprattutto la grande Corsa Centenario 10 Km competitiva UISP, la Camminata Ludico Motoria di 5 Km e le Mini Podistiche per giovanissimi da 0 a 17 anni

L'Open Day del Comando Operazioni Aerospaziali è aperto a tutti, previa registrazione online dal sito coaeventi.blogspot.com Affiancato all’Open day, l’Associazione Arma Aeronautica sezione di Ferrara dà vita ad “Altri 100 di Questi Voli” con lo spazio enogastronomico di eccellenza, musica, djset, la mostra statica di aerei a motore, storici, ultraleggeri, alianti e aeromodelli e, come si diceva, il lancio dei Parà attorno alle 10.30. Il ricavato netto della giornata, sarà devoluto all'AIRC nel progetto “Un dono dal Cielo”. Gli orari dell’Open day del Coa alla base logistica: dalle 9 alle 19 la mostra fotografica, auto storiche e abart, esposizione mezzi Am e Nato, alle 9.30 la Corsa del Centenario, 9.30-13.30 il simulatore di volo ludico ‘Celestino’, 10—13 i simulatori by ‘Oltre le nuvole’, 10-13.30 il minitorneo Basket Vis Ferrara, 11-11.30 la premiazione della corsa del centenario, 15-16 il Coro Piccoli Cantori di San Francesco, 15-18 minitorneo Basket Vis Ferrara e i simulatori by ‘Oltre le nuvole’, 15-19 simulatore di volo ludico ‘Celestino e animazione per bambini, 16-16.30 l’esibizione delle contrade del Palio di Ferrara, 16.30-17 le minipodistiche, 17.30-19 la camminata ludico motoria di 5 km.

Gli orari degli eventi all’adiacente zona aeroportuale dell’Associazione Arma Aeronautica: dalle 9 alle 19 la mostra statica di aerei storici, a motore, alianti e ultraleggeri, dalle 9 area ristoro ‘Aerofoood’ e spazio musicale con dj set, 11.30 atterraggio aerei storici, 11-12 Andrea Poltronieri Sax, 12 lancio dei Parà, 14-14.30 dimostrazione unità cinofila della Croce Rossa Italiana, 17 decollo aerei storici e dell’HH139, 18-23 aperitivo con djset.