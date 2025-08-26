Buskers 2025, tutto pronto: 5 giorni di festa, show con 259 artisti. “L’edizione delle donne”

Ferrara, 26 agosto 2025 – Via certi beceri commenti social, via le polemiche (una certezza all’alba di ogni edizione) con i classici “ma” o i “ si poteva fare” (arrivati dall’esterno, senza però agire nel concreto). Ora – e finalmente! – solo spazio alla musica e all’arte di strada, pronti a illuminare la città. Ai bilanci si penserà poi. Bentornato Ferrara Buskers Festival, arrivato all’edizione numero 38, con il sipario pronto ad alzarsi domani – prefestival dalle 18.30, spettacoli fino a domenica – mettendo in mostra i suoi artisti sparsi tra le vie del centro storico (a pagina 3 la mappa delle strade). Cinque giorni con oltre 60 show a serata, oltre a talk, mostre, laboratori per adulti e bambini dedicati all’ambiente e alla musica, poi uno street food di qualità e un mercatino di artigianato artistico. “Un laboratorio sociale – spiegano gli organizzatori –, fatto di incontri, confronti, crescita reciproca ed esperienze indimenticabili”.

I numeri

Subito gli artisti. I gruppi invitati sono complessivamente 90 per un totale di 259 artisti, di cui 121 sono under 35. Le nazionalità 19, tra cui Australia, Canada, Corea del Sud, Russia, Giappone, e per la prima volta, Taiwan. Sono giorni intensi, giorni di ultimi incontri e sopralluoghi per Rebecca Bottoni, presidente della manifestazione, Erika Sarson, project manager, e Stefano Bottoni, il fondatore del festival. Mai come quest’anno, la presenza di donne busker è significativa. “Performer – continuano gli organizzatori – che viaggiano da so le per portare la loro musica in strada: libere, talentuose e coraggiose. È questo il mondo che vogliamo”. Già pronte postazioni, pass, braccialetti colorati, lasciapassare per un mondo di note e colori che ritorna nel cuore del centro, dopo l’esperienza 2024 tra Ercole d’Este e il Quadrivio degli Angeli.

Sul Listone si sistemano gli ultimi dettagli per l’inizio del Buskers Festival

I biglietti

Il costo varierà da 10 a 12 euro. Per le serate di domani, giovedì, venerdì e sabato (con spettacoli dalle 20 a mezzanotte), entro oggi il biglietto sarà di 11 euro, 12 invece da domani. Domenica invece ingresso a 10 euro (spettacoli dalle 17 alle 21). Gli abbonamenti ’Full pass’, per tutte e cinque le serate, prenotabili sempre sul sito www.ferrarabuskers.com, costeranno 25 euro. Gratis gli under 13.

Le novità

Tra le principali novità di quest’anno spicca il premio Gianna Nannini, che riconoscerà chi saprà unire autenticità e talento, tradizione e innovazione, facendo della strada non solo un luogo di passaggio, ma uno spazio di incontro e condivisione. Sarà l’omaggio a chi restituirà alla musica il suo potere originario: quello di unire sconosciuti, di emozionare senza filtri, di creare comunità dove prima c’era solo indifferenza. E il premio sarà dedicato proprio alla cantante che nel 2020 incantò il pubblico con un’esibizione a sorpresa dal Castello. “Gianna ci sarà? Noi l’abbiamo invitata, sta tenendo un tour europeo molto impegnativo. Vedremo”, confidava Rebecca Bottoni. Tanti i vip che nel passato hanno illuminato il festival. Nel 1989 Lucio Dalla con Jimmy Villotti si materializzarono in piazzetta San Michele con chitarra e clarinetto. Poi Edoardo Bennato, Franco Mussida, Angelo Branduardi, Bobby Solo, Daniele Silvestri, Omar Pedrini, Paolo Rossi e molti altri. “Artisti che hanno scelto la strada come palcoscenico, rinunciando ai riflettori per abbracciare l’autenticità del busking”. Restando alle novità dell’edizione 2025, vanno ricordati i tre incontri introduttivi al busking della ’Scuola Buskers’, lezioni andate in scena il 4, l’11 e il 18 agosto.

Festival Green

Il ’Ferrara BF’ è stato tra i primissimi eventi in Italia a ricevere la certificazione ISO 20121 per il progetto Bgreen volto alle buone pratiche rispetto alla diminuzione degli sprechi, e si riconferma esempio virtuoso anche per il refill gratuito di acqua refrigerata naturale e frizzante, il tutto in collaborazione con Hera. Lo stand del Gruppo sarà presenza fissa in piazza Trento e Trieste con il tradizionale punto informativo dove si terranno numerose iniziative sulla sostenibilità. L’appuntamento del 2025 è dedicato alla sensibilizzazione sul corretto conferimento della plastica. Nei giorni del festival, dalle 19 alle 23 e la domenica dalle 17 alle 21, verrà proposto il laboratorio “Meno plastica, più fantasia”, dove sarà possibile creare con semplici tappi di plastica ed altri materiali di recupero, fiori, giocattoli, ornamenti e molto altro per dare una seconda vita a questo materiale.

Spettacoli unici

Ogni sera gli artisti cambieranno postazione, le loro location saranno disponibili sul sito dell’evento e sulla brochure all’InfoPoint. “Non venite a vedere uno spettacolo – si legge dal sito –, venite a vivere l’arte in libertà. Al Buskers non c’è copione, non c’è seconda possibilità, non c’è pubblico pagante che deve per forza applaudire. C’è solo l’artista, la sua arte, e la sfida più pura che esiste: conquistare l’attenzione di chi ha mille altre cose da fare”. Insomma, che la festa abbia inizio. Tutto il resto non conta.