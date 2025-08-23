Buskers, domenica l’anteprima del festival a Comacchio: orari e divieti

Comacchio (Ferrara), 23 agosto 2025 – Ci siamo, è scattato il conto alla rovescia. Domani Comacchio ospita l’anteprima del 38° Ferrara Buskers Festival. 18 artisti di strada, ingresso gratuito.

Da 31 anni Comacchio affianca il festival di artisti di strada presentando un assaggio di quello che sarà poi la kermesse in programma a Ferrara dal 27 al 31 agosto. Nel corso dell’evento, che si apre alle 21 e andrà avanti fino alle 24, si esibiranno 18 artisti. Tra questi Angelo Desideri che è emerso dal Busking Contest di Lavagna (Genova) che si è svolto il 3 agosto. Luogo di bellezze naturalistiche e testimonianze storiche, Comacchio sarà ambasciatrice della cultura dell’arte di strada.

Ecco la mappa dell'anteprima del Buskers Festival a Comacchio: dove sono posizionati gli artisti e i parcheggi

Spetterà ai buskers raccontare, attraverso le loro performance, l’incanto dell’esperienza collettiva e inclusiva della strada. Un viaggio di note, musica e arte. Dopo Comacchio, l’appuntamento è dal 27 al 31 agosto nel centro di Ferrara con 60 spettacoli a sera, 90 gruppi per un totale di 259 artisti provenienti da 19 paesi, talk, laboratori e le due novità del Premio Gianna Nannini e della Scuola Buskers. Gli artisti che si esibiranno a Comacchio: Arau, Junta Vecinal, Paolo Inzaina, Egin, Mavy Fly, Ualler Band, Garibaldi, Neneliu dog, Daigoro, Gabbbrielll, Andreacellolo, Luca de Gregorio, Jumboreel, Orchestra Mirco for Africa, Lynx load, Angelo desideri, Tpr Doppio Gioco.

Scattano i divieti. Ordinanza comunale dispone il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori metallici, di vetro e altro materiale rigido nel centro storico in occasione della manifestazione. Il divieto dalle 20 di domenica 24 agosto alle 8 di lunedì 25. Riguarda titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali nel settore alimentare (gastronomie, rosticcerie, pizzerie e piadinerie da asporto), dei circoli privati, attività di commercio su area pubblica nel centro storico. Queste attività non possono vendere per l’asporto e la somministrazione bevande in contenitori metallici e/o di vetro e/o altro materiale rigido, tranne nel caso in cui il cliente consumi seduto in distesa autorizzata o nel locale. La sanzione va da 150 euro a 450.