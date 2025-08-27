Buskers Ferrara 2025: concerti, show, cibo e laboratori. La ‘parola’ ai 259 artisti di strada

Fuga dall'ateneo
Cosa Fare
Cosa FareBuskers Ferrara 2025: concerti, show, cibo e laboratori. La ‘parola’ ai 259 artisti di strada
27 ago 2025
REDAZIONE FERRARA
Alle 19.30 apre il ‘Prefestival’, a seguire il premio ’Gianna Nannini’ e via con le esibizioni dei protagonisti. Attenzione alle chiusure del traffico, in Cavour parcheggio straordinario. Tutto quello che c’è da sapere

Buskers 2025: a Ferrara inizia lo spettacolo

Buskers 2025: a Ferrara inizia lo spettacolo

Via alla musica e allo spettacolo, si alza il sipario sulla 38esima edizione del Ferrara Festival Buskers. Cinque giorni con oltre 60 show a serata, oltre a talk, mostre, laboratori per adulti e bambini dedicati all’ambiente e alla musica, poi uno street food e un mercatino di artigianato artistico. I gruppi invitati sono complessivamente 90 per un totale di 259 artisti, di cui 121 sono under 35 e con una larghissima presenza di donne come mai prima d’ora. Le nazionalità sono 19, tra cui Australia, Canada, Corea del Sud, Russia, Giappone, e per la prima volta, Taiwan.

Il programma di oggi

L’apertura della prima giornata sarà ufficialmente alle 19.30 con il ’Prefestival’, dalle 20.30, in piazza Trento Trieste, la presentazione degli artisti e la consegna del premio ’Gianna Nannini’, alla sua prima edizione. Un omaggio a chi restituirà alla musica il suo potere originario: quello di unire sconosciuti, di emozionare senza filtri, di creare comunità dove prima c’era solo indifferenza. A seguire – fino a mezzanotte – il via allo show tra le vie del ritrovato centro storico dopo la parentesi del 2024 tra Ercole d’Este e il Quadrivio degli Angeli. Da mezzanotte, poi, il dopofestival gratuito con musica e dj set sul Listone. Dalle 18 a mezzanotte, ogni giorno, sarà aperto il mercatino con colori e oggetti unici da tutto il mondo. mentre dalle 18.30 all’una il Food truck, con cucina regionale, tigelle, street food e piatti veg.

I biglietti

Per le serate di oggi, domani, venerdì e sabato, il biglietto sarà di 12 euro (nei giorni scorsi, acquistandolo sul web, erano previsti alcuni sconti). Domenica (con spettacoli dalle 17 alle 21) invece ingresso a 10 euro. Gli abbonamenti ’Full pass’, per tutte e cinque le serate, prenotabili sempre sul sito ferrarabuskers.com, costeranno 25 euro. Gratis gli under 13. Quattro i varchi (ne parleremo nella pagina accanto): Corso Porta Reno, Largo Castello, via Canonica, via Mazzini.

Le strade chiuse

Attenzione alle chiusure delle strade. Tra le principali misure previste, la chiusura al transito dell’asse corso Giovecca/viale Cavour (da via Palestro a via Spadari) nelle giornate di oggi, domani, 29 e 30 dalle 17.30 all’1 e domenica dalle 16 a mezzanotte. Nelle stesse date e orari divieto di transito anche nella semicarreggiata lato numeri civici dispari del tratto di corso Giovecca da via Montebello a via Palestro, oltre che in via Borgo dei Leoni (da largo Castello a via Padiglioni), in corso Porta Reno (da via C.Mayr a piazza Trento Trieste), e in corso Ercole I d’Este (da largo Castello a via Padiglioni).

Parcheggio e bus deviati

Sempre negli stessi giorni e orari sarà disponibile il parcheggio straordinario gratuito in viale Cavour, nella carreggiata centrale da via F. Beretta/Contrada della Rosa a via Barriere/via Ortigara. Previste anche deviazioni delle linee di trasporto pubblico e l’inibizione al transito per i mezzi pubblici sull’asse corso Martiri/corso Porta Reno.

Stop ai monopattini

In tutta l’area di pubblico spettacolo sarà inibita la sosta e la circolazione dei monopattini con revoca delle aree di sosta dedicate.

