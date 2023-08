Buskers a Ferrara: programma e date del festival dei musicisti di strada

Ferrara, 21 agosto 2023 - L’energia e la musica del Buskers Festival di Ferrara sta per invadere il cuore della città facendo conoscere al sempre tanto pubblico, gruppi nuovi, stili, brani ma soprattutto il bello di vestire la città di musica di tutti i tipi. Giunto alla sua 36^ edizione è il più antico evento del mondo dedicato ai musicisti di strada nel centro storico di Ferrara, Patrimonio dell’Unesco e vedrà l’anteprima a Comacchio, domani 22 agosto per poi tuffarsi nella città estense dal giorno dopo, il 23 agosto, fino a domenica 27.

Anteprima a Comacchio

Si parte dunque dal mare, con Comacchio che dalle 21:30 alle 24, avrà una storica anteprima nella sua suggestiva cornice, e ad esibirsi saranno: Around About Dusk, BasterdJazz, Benny Bettane, Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, El Kote, Brass to house, Itchy Teeth, Jordan Mac, MovimentArt, Reuben Stone, Rodolfo Bandiera Sció, StradeAperte, T.P.R. Doppio Gioco, Ziggy McNeill.

Buskers a Ferrara: il programma

Dal 23 al 27 agosto il Buskers Festival è invece nella sua città storica, in centro storico a Ferrara, con spettacoli dalle 20 alle 24, con musicisti buskers e di arte varia. Durante le serate ci sarà anche la possibilità di rilassarsi nell’Area Food e all'Oasi Buskers. E non sono da perdere nemmeno i laboratori e il mercatino dell'artigianato artistico. Dopo mezzanotte il Festival continuerà con il Dopofestival di Puedes al Parco Massari. Tantissimi gli artisti invitati e quelli accreditati, tra quelli che rimarranno tutte e quattro le serate e altri che cambieranno di volta in volta.

Strade chiuse e parcheggi

Vi saranno anche diversi provvedimenti in materia di viabilità e parcheggi, in previsione del considerevole afflusso di partecipanti e di pubblico. In particolare verrà interrotto l'asse viario Giovecca-Cavour da via Palestro a via Spadari nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 agosto dalle 19.30 alle 01 e il 27 agosto dalle 16 alle 22. Nelle stesse date e orari divieto di transito anche nella semicarreggiata lato numeri civici dispari del tratto di corso Giovecca da via Montebello a via Palestro, oltre che in via Boldini e in via Borgo dei Leoni, da largo Castello a via Padiglioni. Divieto di transito nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 agosto 2023, dalle 18 alle 01, e il 27 agosto dalle 16 alle 24 in: Controviale Cavour (dal c.n. 24 a Via Armari); Controviale Cavour (da Via Spadari a Largo Castello); Via Borgo dei Leoni (da Largo Castello a Via Padiglioni); Piazza Repubblica; Via della Luna (da Via Garibaldi e Via Malborghetto); Piazza Castello, Piazza Savonarola, Piazza Cattedrale, Piazza Municipale, Piazza Trento Trieste; Via Mazzini; Via Canonica; Via Contrari (da Via Canonica a Via De' Romei); Via Voltapaletto (da Via Canonica a Via de' Romei); Via Bersaglieri del Po; Via Adelardi; Largo Castello, Corso Ercole I d'Este tratto da Largo Castello a Piazzetta Torquato Tasso, Via Cairoli; Corso Martiri della Libertà; Via Garibaldi; Via Cortevecchia (da Corso Martiri della Libertà al c.n. 43); Corso Porta Reno (da Via C.Mayr a Piazza Trento Trieste); Via San Romano; Via Amendola; Piazza Gramsci; Via Ragno (da corso Porta Reno a Via San Romano).

Biglietti

Vi è anche una interessante collaborazione tra Ferrara Buskers Festival e palazzo dei Diamanti. Il biglietto scontato per la visita alle mostre di Guido Harari e Agostino Arrivabene, per musicisti e staff (7 euro al posto di 12), sarà infatti esteso anche al pubblico del festival che acquisterà (al costo di 19 euro) lo specifico ‘pacchetto’ previsto per l’evento, che comprende la visita guidata all’officina Bottoni di via Montebello e la degustazione di cocktail, coniato da BKS (original Buskers), all’oasi Buskers in piazza Trento Trieste.