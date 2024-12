Capodanno a Ferrara, le regole: zona rossa, divieti e orari

Ferrara, 31 dicembre 2024 – Oltre 350 braccialetti sono stati distributi in queste ore in alberghi, bed and breakfast, pensioni nell’area della manifestazione. Saranno un pass per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive. Zeno Govoni, proprietario e amministratore dell’Hotel Annunziata, ne ha ricevuto un pacco proprio ieri mattina. Una comodità per le persone che soggiornano nella sua struttura, magari in città proprio per assistere alla magia dei fuochi.

Grandi manovre in queste ore per sistemare le transenne che chiuderanno l’area rossa. In totale i varchi sono cinque. Per chi va nei ristoranti e nelle strutture ricettive sono stati predisposti due ingressi ’preferenziali’. Oltre a quello che si trova in via della Luna ne verrà realizzato un altro in via Cairoli, questa è una novità del Capodanno 2024. In questo modo ci saranno due accessi all’area per rendere più agevole arrivare a destinazione, la tavola imbandita o la camera dell’albergo per farsi trovare eleganti all’arrivo dell’anno nuovo. Sono tre i varchi per il pubblico, sono stati allestiti in corso Martiri, viale Cavour, Giovecca.

E’ stato schierato un apparato molto nutrito che oltre alle forze dell’ordine si avvale della vigilanza privata. Carabinieri e polizia controlleranno in forze tutta l’area. Pronti anche i vigili del fuoco e le ambulanze. In azione ci saranno 120 operatori delle agenzie private della sicurezza. “L’impegno – spiega Luca Cimarelli, Ferrara Tua – è quello di offrire un’esperienza indimenticabile e di consolidare la reputazione di Ferrara come destinazione turistica di eccellenza”. Niente borracce, bastoni telescopici che si allungano per fare selfie, bottiglie, bombolette spray, miccette che esplodono. E passeggini. Proprio per le mamme con i passeggini sono stati allestiti alcuni gazebo che si trovano in prossimità dei varchi, dove devono essere lasciati.

Alle 20 si chiudono i varchi per dare la possibilità di svolgere l’opera di bonifica dell’area rossa. Ci vorrà circa un’ora. A quel punto, quando le forze dell’ordine avranno terminato e verrà dato l’ok, verranno aperti i cancelli intorno alle 21,15.

Chiusura dell’asse Cavour-Giovecca dalle 18 di oggi, con parcheggi straordinari in Cavour (per disabili anche in corso Porta Reno). Fino al 4 gennaio piazza Repubblica, largo Castello lato muretto e piazza Castello sono a disposizione dell’organizzazione. Fino alle 18 di oggi, e dalle 8 alle 22 dell’1 gennaio, in largo Castello viene istituita area taxi. Nel corso della manifestazione si sposteranno in corso Ercole d’Este e piazza Travaglio. Oggi, dalle 8 fino alla fine della manifestazione, in piazza Savonarola divieto di fermata, con sospensione di tutte le aree riservate. Divieto di fermata in controviale Cavour, nei tratti più vicini alla piazza, via Spadari, via della Luna, largo Castello, corso Martiri della Libertà, via Frizzi (fino a via della Luna), controviale Cavour (da Spadari a largo Castello) e Porta Reno (da via Ragno a piazza Cattedrale). Sempre dalle 8 sospese tutte le aree riservate di largo Castello e controviale Cavour (bus navetta per l’aeroporto di Bologna e invalidi).

Dalle 18 di oggi alle 4 di Capodanno in via Cittadella divieto di fermata, ammessi i bus di linea Tper. Il trenino turistico City Tour sarà deviato. Capodanno a Ferrara è promosso da Comune, Provincia, Camera di Commercio, Hera, contributo della Regione e il supporto della Fondazione Teatro Comunale e InFerrara. La festa può cominciare.