Carnevale di Cento 2023, ecco i carri. Ermal Meta fa cantare il pubblico

Carnevale di Cento 2023 al via: ecco le date, gli ospiti e il programma

Cento, 5 febbraio 2023 - Primo grande successo incassato per il Cento Carnevale d’Europa iniziato con il full di presenze e la bella voce di Ermal Meta che ha incantato la piazza facendo cantare tutto il pubblico.

Un grande successo firmato Ivano e Riccardo Manservisi che sono riusciti a regalare a Cento un grande ospite come Ermal che ha fatto sognare coi suoi successi, da "Non mi avete fatto niente" a 'Piccola anima' o 'Un milione di cose da dirti'.

La giornata che è stata aperta dal rombo delle Ferrari e poi il gruppo in maschera a piedi ‘Figli delle stelle’ che hanno raccontato una storia facendo brillare piazza Guercino. Con un raccontastorie ecco infatti, la danza del sole, della luna come luce nella notte e di un cielo stellato al quale tanti guardano quando sono presi dallo sconforto trovando risposte.

“Ci saranno sempre momenti belli e meno belli perché questa è la vita – dicono al pubblico – sta a noi capire come affrontarli, non smettere mai di sognare, desiderare ed essere curiosi”.

Protagonisti assoluti i carri che si sono presentati in piazza Guercino raccontando stori, sogni e visioni.

I Toponi, campioni in carica, con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ hanno portato un carro futurista dal sapore steampunk spiegando a tutti che quando la macchina del fango si muove, enorme a 6 zampe guidata dal volere dell'invidia, rappresentata da una maschera dantesca con serpi che escono dalla bocca.

Hanno invitato a sognare i Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’ portando in piazza il mondo del mare con un bambino che si dondola sulla luna.

Poi i Fantasti100 in ‘Non puoi essere solo di latta’ hanno raccontato a tutti dell'amore che muove ogni cosa e di un uomo di latta alla ricerca di un cuore trova proprio in piazza, tra le mani di una ragazza, mentre il gruppo a piedi muta di costume trasformandosi da prato verde in cuori d'oro.

I Mazalora con ‘Giovani Wannabe’ hanno parlato della rinascita dopo un periodo di difficoltà, portando i protagonisti di Grease sopra un'enorme auto rossa e infine, il Risveglio con “Ordinarie Follie” ha raccontato l’uomo che ha rovinato le meraviglie del mondo, un Joker con un lupo che a sorpresa spunta in piazza ma chiudendo con un messaggio di speranza.

Sul palco, la magistrale conduzione di Alessandro Ramin e Patty Po, l'energia della samba delle brasiliane e il ritmo di DJ Giulia Regain.

E tanto pubblico a riempire la piazza, tornando davvero al colpo d'occhio pre pandemia. Spettacolo assicurato anche domenica prossima con Emis Killa, il 19 con i Disco Club Paradiso, il 26 J. Peralta e il 5 marzo, il gran finale del carnevale.