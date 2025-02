Carnevale di Cento 2025: date, biglietti e ospiti

Cento, 1 febbraio 2025 –

“Abbiamo appeno tolto i veli sul Cento Carnevale d’Europa e sarà un’altra edizione clamorosa, proseguendo il successo”. E’ così che Riccardo Manservisi in Salone Credem ha aperto la conferenza della kermesse, come sempre energica, spumeggiante e dal grande ritmo davanti al pubblico formato da autorità, associazioni e carristi. “Per 5 week end Cento sarà il centro del mondo – prosegue – il carnevale si apre il 16 febbraio con Dargen D’Amico che farà uno spettacolo esplosivo poi il 23 febbraio Mr.Rain, due grandi protagonisti degli ultimi Sanremo”.

Tanti gli eventi in programma per un carnevale tutto da vivere che vedrà ancora una volta il secondo palco in piazza e, al fianco, sponsor importanti trai quali l’annunciato avvicinamento di Ferrero. “Tra le novità, la navetta dalle stazioni per la quale stiamo ricevendo tantissime richieste – prosegue – gli abbonamenti on line sold out acquistati fino a Trieste.

La presentazione del Carnevale di Cento, edizione 2025: si tratta della kermesse più importante dell'Emilia-Romagna

Veniamo di slancio dopo l’edizione 2023 e 2024 da record, e andremo verso altri nuovi orizzonti, come dice il nostro slogan. E’ un carnevale che matura per il quale cerchiamo di essere sempre all’avanguardia. Vediamo spesso altri competitor, ed altri eventi che cercano di migliorare su innovazioni che noi abbiamo pensato e fatto 20 anni fa, quindi sorridiamo e diciamo che siamo ancora in prima linea e i più forti. Ma non ci sediamo sugli allori, cerchiamo sempre di innovare ed essere precursori come ad esempio, la digitalizzazione di molti aspetti che porterà la Manservisi Eventi a ottenere certificazioni di impatto green sugli eventi”.

E stuzzica. “C’è il torneo di tennis, il jujitsu, minibasket, la camminata in maschera, l’istuto Lamborghini musicale, macchine e tuning, lo Special Comics, il nuoto, l’annullo filatelico, Ferrari, Ducati, Alfa Romeo – snocciola –, l’incontro ‘Il carnevale si racconta’, il grande convegno sull’agroalimentare e tanto altro. Ci sarà anche un cambiamento sui fuochi artificiali ma di questo non dico altro”.

Edizione presentata anche quest’anno da Patty Po e Alessandro Ramin che conta anche un centinaio di iniziative collaterali. “Sorpresa, emozione e adrenalina – aggiunge il sindaco Edoardo Accorsi – con fondazione e Manservisi stiamo facendo un percorso per rendere questa manifestazione sempre più forte. A confermarlo è la conclusione del percorso di candidatura al patrimonio immateriale Unesco del carnevale e della cartapesta che verrà presentato al Ministero”.

Plauso anche del consigliere regionale Paolo Calvano. “La coesione permette di vincere le sfide – sono le sue parole – questa è una manifestazione sulla quale la Regione crede e investe, che porta Cento e l’Emilia Romagna nel mondo e per questo ringrazio i Manservisi per il loro grande sforzo economico e i carristi per tenere sempre duro”.

Dopo il videosaluto dell’assessora regionale Roberta Frisoni è stato annunciato il possibile arrivo a carnevale del presidente Michele De Pascale. “Impegno, ingegno e fatica – prosegue Matteo Remondi della Fondazione Teatro – un carnevale che è anche cultura, spettacolo e tradizione e per questi motivi siamo felici di farne parte”.

“E’ un lavoro di squadra – conclude Silvia Pedriali di Ascom Cento – la finalità è valorizzare il territorio e dare qualcosa in più ai centesi ma anche a chi si intratterrà sul territorio”.

A chiudere, le parole del patron Ivano Manservisi. “Il segreto del nostro carnevale è non smettere mai di lavorare – dice – con grande passione, stare aggiornati e cambiare. Sarà una grande edizione. Il mio desiderio è vedere la gioia e la voglia di vivere della gente”.