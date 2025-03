Cento Carnevale d’Europa, successo per la quarta domenica di sfilate

Cento, 09 marzo 2025 - Anche la quarta domenica di sfilate del Cento Carnevale d’Europa ha siglato il successo, sempre sotto il marchio di garanzia della Manservisi Eventi. Tantissimo il pubblico che ha assistito con entusiasmo e partecipato con energia, creando un'atmosfera unica che ha trasformato ogni angolo della città in un palcoscenico di festa tra maschere colorate, sorrisi e cartapesta. Senza ombra di dubbio il Cento Carnevale d’Europa è più di una tradizione, è un legame profondo che unisce tutta la comunità e tutti coloro che, ogni anno, scelgono di vivere questa festa straordinaria.

Ad aprire la sfilata del Cento Carnevale d'Europa, l’esplosione di energia arabeggiante del gruppo in maschera a piedi “I Figli delle Stelle", le brasiliane di Ipanema Show, la maschera di Tasi e una domenica scandita dal ritmo dei presentatori Patty Po e Alessandro Ramin. Sul palco anche i ballerini de ‘Il Mondo del ballo’ con Andrea Guizzardi che si sono esibiti con i loro danzatori tra i quali Angelo Puglisi e Anastasia Golitsyna, finalisti ai campionati del mondo e alle olimpiadi e Giorgio Gualandi e Antonella Gamberini campioni del mondo senior.

Si sono esibiti dai campioni ai più piccoli in jive, samba e cha cha cha. Sul palco sono saliti anche i campioni internazionale del Csr Jujitsu Italia prossimi a partire per gli Europei. E spazio anche al concorso cosplay organizzato dal Cento Comincs. Un carnevale che ancora una volta ha visto arrivare anche il consigliere regionale Paolo Calvano. Poi il grande spettacolo dei carri in una domenica ancora una volta baciata dal grande pubblico. I Mazalora e il loro carro ‘E’ ora di piantarla’ porta nelle terre selvagge dove le tribù indigene hanno sempre custodito l'acqua, considerato un dono sacro per la loro sopravvivenza e spiritualità ma l'inquinamento umano minaccia questo equilibrio, mettendo a rischio comunità e natura. La speranza è affidata all’albero sacro simbolo di vita e rinascita, e un antico tempio che custodisce una conoscenza millenaria, forse capace di proteggere l'acqua che in un messaggio positivo inizia a scrosciare copiosa dalla cartapesta rendendo possibile l’impensabile.

Con ‘Scheletri digitali’ il Risveglio lancia il messaggio di continuare a utilizzare internet nella maniera più' consapevole senza rischiare di affidarsi troppo al mondo digitale, spesso non sapendo chi può utilizzare i nostri dati ormai visibili a tutti e invitano a riscoprire l'importanza dell'intimità, spegnere gli schermi e custodire nuovamente i propri segreti e scheletri nell'armadio e lontano dagli occhi di tutti. “Le custodi dell'umanità” è dedicato all'impegno delle donne nel mondo, un carro ispirato alla mitologia norrena dove le donne erano considerate figure forti e misteriose, protettrici e guerriere in connessione con lo spirito guida di potenti animali. Da qui, l'orso simbolo della potenza, il cervo per la fertilità, ii lupo la lealtà, le valchirie come eroismo e libertà, il serpente simbolo di natura ciclica della vita raccontando che la lotta delle donne per l'uguaglianza e la giustizia continua ancora oggi, risolute e inarrestabili come un tempo, è nei loro grembi il futuro dell’umanità.

E arrivano i Fantasti100 con ‘I bla bla bla delle false verità’ festeggiando i loro 10 anni parlando di una società contemporanea rappresentata dalle 5 oche che sembra spesso cadere nella trappola della credulità, come degli ocaroni che ingoiano senza riflettere ogni informazione che gli viene proposta, calpestando cultura, valore della tradizione e memoria storica facendosi abbindolare da qualsiasi cosa che viene sputata fuori da qualsiasi mezzo di comunicazione di massa.

Quello dei Toponi con ‘La foresta delle illusioni’ è un viaggio tra la realtà che mette a dura prova facendoci rifugiare nel nostro immaginario visto come una foresta dove è facile perdersi e restare incantati dalle illusioni rappresentate dalla fattucchiera. Ma quando l'illusione non ce la fa, diventa delusione, che è una brutta bestia. Per le 5 società carnevalesche si è trattata dell’ultima domenica in cui la giuria ha votato e il 16 marzo i carri torneranno a sfilare per l’ultima volta concludendosi con la proclamazione del vincitore, il testamento di Tasi e il grande spettacolo piromusicale.