Ferrara è anni ‘80: mega concerto gratuito con i protagonisti delle indimenticabili hit

Ferrara, 16 agosto 2023 - ‘People from ibiza’, ‘L’estate sta finendo’, ‘Easy Lady’, ‘Future brain’, ‘I like chopin’ sono solo alcuni dei brani mitici che giovedì 17 agosto faranno rivivere a Ferrara quegli anni ’80 per i quali c’è tanta nostalgia. Come uno stargate, Il Parco Marco Colletta di Ferrara, trasporterà tutti in quell’atmosfera, indietro nel tempo, con i protagonisti di quelle indimenticabili hit.

A Ferrara infatti, arrivano Den Harrow, Sandy Marton, Gazebo, Johnson Righeira, Ivana Spagna per un mega concerto gratuito. Per i più giovani sarà anche un modo per conoscere quelle atmosfere mentre per tantissimi sarà occasione per vedere e ascoltare queste icone. Impossibile non essere ritrasportati nella musica elettronica dei Righeira, capostitpite di un genere e con Johnson Righeira che ha voglia di fare cose nuove, o non ballare con la disco italiana di Gazebo , capace di vendere oltre 12 milioni di dischi rimanendo nei cuori con ‘I like chopin’ o ‘Dolce vita’.

E come non lasciarsi trasportare da ‘People from Ibiza’ di un ancora affascinante Sandy Marton che con la sua chioma bionda e il suo sguardo ha fatto innamorare milioni di donne. A travolgere con la sua energia sarà poi Ivana Spagna che ha raggiunto le vette con ‘Easy lady’ o ‘Call me’ per poi proseguire la sua carriera arrivando sul terzo gradino del podio di Sanremo con ‘Gente come noi’ che da sola ha venduto 11 milioni di dischi e il disco d’oro alla carriera e toccare i cuori anche dei più piccoli con ‘Il cerchio della vita’ del cartone animato ‘Il Re leone’. Infine, il sound di Den Harrow, scoperto come fotomodello per poi salire sul palco del Festivalbar del 1985 facendo innamorare tutte.

La serata partirà alle 20 con la cena spettacolo targata Supermarket con accompagnamento musicale curata dai deejay Eddy e Ricky Mazza e dal vocalist Marcello Treossi. A introdurre le esibizioni dei grandi ospiti ci sarà il trio de Le Dolce Vita, progetto musicale che nasce dall’ incontro di tre diverse voci femminili, nei generi: lirico, pop e soul. Loro sono Giada Mercandelli, Martina Barani e Jade Tripaldi. La cena ha già segnato il tutto esaurito di prenotazioni, ma si potrà comunque entrare liberamente e gratuitamente a tutti gli eventi musicali della serata (fino ad esaurimento posti). I cancelli apriranno alle 19.30, orario in cui si potrà già accedere alla zona adiacente al palco. Tutto è pronto per una serata speciale, per celebrare l’agosto in città. Un agosto che per il terzo anno vede il parco Marco Coletta protagonista, con la rassegna Giardino per tutti, con 16 eventi in un solo mese.

Eventi al Parco Colletta: calendario

Il calendario di eventi al parco Coletta riprenderà già nei giorni immediatamente seguenti. Venerdì 18 e sabato 19 agosto è infatti in programma il festival dell’Associazione Musicisti di Ferrara con l’AMF Brass Band e Roberto Formignani trio. Domenica 20 agosto la The Swingers Orchestra omaggerà Benny Goodman e Artie Shaw con Paolo Tomelleri e Alfredo Ferrario. Nelle tre giornate finali - mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto - sarà il jazz a dominare la scena.

Sul palco: Andromeda Turre Quintet (23), Mônica Salmaso di Alma Lírica Brasileira (24) e sempre Mônica Salmaso con l' Homenagem a Vinícius de Moraes (25). La programmazione di Giardino per tutti è promossa dal Comune, con diverse realtà cittadine: Supermarket, Nada Mas Edizioni, Jazz Club Ferrara, associazione SoundFe aps, associazione Musicisti di Ferrara, Musicfilm, Jelly & Jam, Officina MECA, Arci Ferrara APS, SOLIDO, Ferrara Sotto Le Stelle, PlasticFree.