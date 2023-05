Concerto Springsteen a Ferrara: mappa, parcheggi e strade chiuse

Ferrara, 15 maggio 2023 - Grande gioia per i 50.000 fan che contano le ore prima dell’inizio del concerto di di Bruce Springsteen a Ferrara, giovedì 18 maggio, per prima data italiana del tour: sarà seguita dagli altri due live del 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio all’Autodromo Nazionale di Monza. Il Boss e The E Street band suoneranno per la prima volta a Ferrara al Parco Urbano Giorgio Bassani. E dopo attese e polemiche, eccoci arrivati finalmente al countdown finale. Di seguito, mappa e informazioni utili per raggiungere il concerto e godersi l’evento in tutta tranquillità.

La mappa del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara

Mappa del concerto

L’area del concerto è il Parco Bassani, con ingresso in via Canapa. Al Parco Coletta, invece, gli ospiti troveranno il Ferrara Springsteen Village, la prima area di accoglienza. Entrando da via della Canapa ci saranno due ingressi da poter percorrere, entrambi prevedono il controllo visivo del biglietto. Proseguendo dritto (in parallelo con via Bacchelli) si arriva al controllo di sicurezza.

Superati i controlli, si accede all’Area Comfort (con zona relax, punti ristoro, food truck, banchetti shop, bagni); nella stessa zona c’è anche l’Area Family con giochi per i bambini.

Proseguendo il percorso verso il palco si incontra l’area di primo soccorso e subito dopo l’accesso all’area del concerto, partendo dal Pit D. La zona sotto al palco è infatti suddivisa in quattro Pit: Pit A (riservata ai possessori del biglietto dal valore di 130 euro), Pit B (110), Pit C (100), Pit D Right e Pit D Left (85).

Il concerto di Springsteen inizierà ufficialmente alle 19.30 per concludersi attorno alle 22.30. Ad ogni modo, è possibile godersi l’intera giornata del 18 maggio al Comfort Village del Parco Urbano, che aprirà i cancelli già alle 8 del mattino. Verso le 14, poi, si potrà accedere all’area sottostante al palco con il biglietto del concerto. Ad aprire il live, l’esibizione di Fantastic Negrito alle 16.30 e Sam Fender alle 17.45. Dopodiché, spazio al Boss per tre ore di live.

Come arrivare: treno, auto, camper, moto, bus, bici

Per chi si sposta in bici è possibile raggiungere viale Belvedere dove c’è l’apposito parcheggio gratuito per le due ruote e che dista circa 1 chilometri a piedi dall’ingresso del concerto in via Canapa.

Chi raggiunge l’evento in moto, invece, può lasciare il veicolo al Parcheggio M1 in via del Lavoro dove è previsto anche il servizio di custodia caschi e tute.

È disponibile anche il Parcheggio camper S1 a Ferrara Sud, in via della Fiera. Da qui, la distanza a piedi dal Parco è di circa 2 chilometri.

Chi arriva in autobus, il Parcheggio B1 riservato si trova in via Padova; da qui, la distanza dall’ingresso in via Canapa è di circa 1.5 chilometri.

Infine, chi si sposta con il treno, può raggiungere la Stazione Ferroviaria di Ferrara, in piazzale della Stazione. Da qui, la distanza dal Parco Urbano è di circa 1.8 chilometri.

Dove parcheggiare l’auto

Per chi arriva in auto, ci sono diversi parcheggi (che si possono prenotare) in cui lasciare la propria macchina.

Parcheggio N1, Centro Diamante, via delle Fiere che dista 2.5 chilometri a piedi dal concerto, con ingresso in via Canapa dal Parco Urbano (da questo parcheggio non è previsto il servizio shuttle) Parcheggio N2, Ferrara Nord, via G.B. Crema che dista 1.6 chilometri a piedi dall’area dell’evento, con ingresso sempre in via Canapa (qui disponibile servizio shuttle da via Crema a via Maragno).

Parcheggio S1, Ferrara Sud, via della Fiera che dista 2 chilometri a piedi dall’area d’ingresso via Canapa (con servizio shuttle da via Bologna). Parcheggio S2, Ferrara Sud, via dell’Aeroporto che dista da via Canapa 2 chilometri (servizio shuttle da via dell’Aeroporto disponibile).

Considerato il maxi live a Ferrara, giovedì 18 maggio fino a conclusione del concerto, sono previste modifiche alla viabilità. Nella giornata del concerto resta sconsigliato l’utilizzo degli autoveicoli per gli spostamenti in città.

Area Rossa (sottoposta al blocco traffico totale del traffico)

Zona pedonale: via Porta Catena (tratto compreso tra la via G. Bianchi e la via Bacchelli), via Canapa, via Bacchelli (tratto da via Canapa all’ingresso della piscina comunale).

Zona in cui è vietata la presenza di persone: via Orlando Furioso, mura cittadine e sottomura (tratto compreso tra la via Tumiati e la via Gramicia).

Zona in cui è ammessa la circolazione dei soli veicoli autorizzati con pass: via Bacchelli (tratto compreso tra l’ingresso della piscina comunale e la via Gramicia, via Gramicia (tratto compreso tra il civ. 44 ed il civ. 106), via Pannonius (per gli autorizzati ad accedere alla via Gramicia), via F.lli Rosselli (ai soli residenti del tratto terminale della via Canapa).

Area Arancione (destinata al transito pedonale e dei veicoli dei residenti dove compatibile): via Porta Catena (tratto compreso tra viale Po e via G. Bianchi).

Area Gialla (riservata al traffico dei soli residenti e degli operatori): area interna alle mura cittadine a nord dell’asse di via Arianuova/via Guarini (escluso); area esterna alle mura compresa tra viale Po (escluso), la linea ferroviaria (Bologna-Padova) e le vie Canapa (zona Rossa) e Porta Catena (zona Arancione).

Area interna ed esterna alle mura

Per entrare ed uscire dall’area interna alle mura sarà possibile percorrere le vie Belvedere, corso I Maggio, Matteo Maria Boiardo, Contrada del Mirasole, Pavone, Parini e corso Ercole I d’Este (ZTL). Mentre per l’accesso e l’uscita dall’aerea esterna alle mura, l’unica strada percorribile sarà la via Oroboni.

Residenti

I residenti delle vie Porta Catena, Giraldi e Mura di Porta Po, compatibilmente con l’afflusso pedonale, potranno raggiungere la via Oroboni, transitando per le vie Morata e Aguiari (per l’occasione percorribili a doppio senso di circolazione).

Per i soli residenti della via Canapa, nel tratto compreso tra la via Bacchelli e la via Manarini, verrà infine realizzato un apposito percorso delimitato per raggiungere la propria abitazione. Saranno utilizzate via Manarini e via Liuzzo; da qui, transitando sulla ciclabile di collegamento con la via G. Bianchi, sarà possibile raggiungere via Oroboni.

L’app del concerto

Per semplificare il tutto e rendere più agevole l’accesso al concerto è stata creata una apposita app. È possibile scaricare gratuitamente da App e Play Store “Barley Arts X Bruce”, dove sono raccolte tutte le informazioni sul maxi live del Boss e le news, divise per città.