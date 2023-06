Dance Expo arriva a Ferrara: una grande giornata con il mondo della danza

Ferrara, 8 giugno 2023 – Sabato 10 giugno con Expo Danza, Ferrara diventa la capitale della danza con la prima edizione di una fiera della Danza Sportiva Dilettantistica. Dalle 9 alle 24, infatti, all’interno dell’area fiera vi sarà area espositiva, spettacoli, grandi campioni e una serata danzante aperta a tutti. Una grande giornata con il mondo della danza, che si inserisce tra i più grandi eventi sportivi, dilettantistici ed amatoriali e punto ideale dove poter ammirare grandi campioni internazionali ma anche avere il piacere di ballare avvicinandosi a questo bellissimo mondo.

È la scuola di Ritmo Danza, presente nelle provincie di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna ad avere il piacere di organizzare questa prima Fiera della Danza Sportiva Dilettantistica con la partecipazione di 33 scuole provenienti da Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e anche un gruppo dalla Slovenia. Al Dance Expo di Ferrara vi saranno tutti gli stili di danza, spazi espositivi, stage, esibizioni, brevetti e infine la serata danzante aperta a tutti. Evento che mostra anche il forte contributo offerto dalla danza per l'inclusione e l’aggregazione sociale dell'individuo di tutte le età, il benessere psicofisico, l’incentivo al movimento e il miglioramento della postura. Dance Expo farà conoscere al pubblico il mondo della danza in tutti i suoi stili e benefici ma soprattutto dimostrare che tutti possono ballare.

Il programma

Il programma prevede alle 10 lo stage per bambini e ragazzi, alle 12 lo show dei campioni della danza sportiva, alle 14.30 il brevetto di coppia per giovani e alle 16.30 la premiazione. Spazio poi agli adulti dalle 19 con il brevetto di coppia di tutti i tipi di balli e alle 21 prenderà il via la serata danzante aperta a tutti, con l’orchestra di Elena Cammarone e, all’interno, la gara di tango. L’ingresso al pubblico è gratuito, dalle 9 a mezzanotte per area espositiva e area spettacoli. A pagamento, i brevetti, gli stage, la serata danzante e la gara di tango.

Gli ospiti

Non mancheranno i grandi ospiti, tra i più blasonati campioni internazionali, anche del territorio ferrarese che si esibiranno alle 12,15 nel salone principale. Di spicco, Gabriele Goffredo e Anna Matus, medaglia d'oro in tutti i campionati del circuito Dancesport Heritage, 8 volte Campioni del Mondo e 3 volte vincitori dei World Sport Games Danze Latino Americane. Con loro anche Vincenzo Mariniello e Sara Casini, argento in tutti i Championship, bronzo ai campionati europei e del mondo nelle danze latine.

Per le Danze Standard si esibiranno Andres Liiv e Kristin Vaha, argento in tutti i Championship di stile, 7 volte campioni estoni e Domenico Aliberti e Roberta Cardone, a podio in tutti i Championship di balli standard e bronzo iridato nello Showdance Standard. Tra i partecipanti, anche diverse coppie di Ferrara, tra cui alcuni vincitori delle Ranking list del circuito Dance Sport Heritage e alcune medaglie ai Campionati del mondo Syllabus.

Le scuole partecipanti

Oltre a Ritmo Danza, dall’Emilia Romagna ci saranno Flamingo Dance (Fe), Easy Dance Team (Fe-Pd), You and Me Danza Sportiva (Ra), La Mucca Dance (Bo), Crazy Dance (Bo), Vivadance (RE), Danzaland (Mo), Il Mondo del Ballo (Bo), Move Dance (RA). Dalle marche le scuole Movida Dancesport (Pu), Affinity Dance (Fm), SOS Danza (Pu), Linda Dance (PU). Dalle altre regioni italiane, GDS Val di Sangro (Ch), Family Dance (Mi), Scuola Danze La Spezia, Ballando sull'Onda (Pd), Eta Beta Danze 2(Po), Lunika Dance (Bz), Universo Danza (Pd), iDance (Tv), Dance Sportlandia (Fr), Time to Dance (Vr), Evoluzione danza (Vi), Thermal Dance (Pd), , Passione Dance (Pi), My Dance (PU) Armony Dance (MI), Empatia Dance (lombardia) e dalla Slovenia LT Dance.