Buskers, circuito blindato. Quattro i varchi di accesso. Malumori per le transenne

"Una volta, per i Buskers, eravamo in sette al lavoro nel bar. Oggi invece siamo addirittura tagliato fuori...". Enrico Valeriani, della Chupiteria Ambaradan di via San Romano, scuote la testa.

Sono le 18, è la vigilia dell’apertura della grande kermesse, ma quest’anno per lui e per molti altri commercianti del centro ("come lo scorso anno...", ricorda) non è previsto – perlomeno sulla carta – un super lavoro. Il motivo è lì, a due passi: paratie nere alte oltre due metri che, dal tardo pomeriggio di oggi, sbarreranno San Romano, tenendolo fuori dall’anello della musica che correrà attorno al Duomo. "Troppe imposizioni, è il festival degli artisti di strada, non di una parte del centro. Gli organizzatori dicono che non ce la fanno con i costi? E noi commercianti allora?".

A due passi c’è l’Enoteca Massimo, pure lei fuori dal circuito a pagamento. "Appunto, il festival non dovrebbe essere a pagamento bensì libero a tutti", dice la titolare, Paola Bucchi. Come per il collega, nelle sue parole non c’è rabbia, bensì delusione. "Non è più il Ferrara Buskers di una volta – ricorda in piedi davanti a uno dei tavolini su San Romano – quando gli artisti li trovavi a ogni angolo del centro, non c’erano chiusure e lavoravamo tutti. Oggi invece...". Le cose sono cambiate. L’economia cittadina è cambiata con una crisi che ha mangiato (e mangia) ovunque. Pure il festival degli artisti di strada, profondamente mutato nel corso della sua storia. Ecco allora la proposta: "Vogliamo mettere un ticket annuale a tutti i commercianti che lavorano durante i Buskers? Ben venga, facciamolo", dicono in coro Paola e Enrico. Una quota da pagare all’organizzazione per darle respiro, evitare pesanti biglietti di ingresso alla kermesse, chiusure e imposizioni varie.

"Un ‘obolo’ che però permetterebbe a tutti i commercianti di lavorare e guadagnare nei giorni della festa". Dello stesso avviso è anche Alessandro, titolare con Elena del bar La Farmacia di Galleria Matteotti. "Con queste transenne – dice lei – si perde la magia degli artisti di strada. Io pago le tasse per restare nel mio locale, siamo aperti tutti i giorni e ora che il centro si riempie di turisti cosa fai, ci chiudi fuori? Proprio non capisco. I turisti sono il nostro petrolio, quello di una città intera, e il centro è di tutti. A noi nessuno aveva detto di queste transenne, uguali a quelle che vennero utilizzate per il Summer festival dello scorso anno. Credo che si sia persa una bella occasione con questa scelta".

Quattro saranno gli ingressi a pagamento da questa sera: Porta Reno, Largo Castello, via Canonica e via Mazzini. Da parte sua, lo staff del Ferrara BF, al "lavoro da settimane con la città, per vivere questo evento nella maniera migliore", con "il massimo sforzo" spiega di aver cercato di "trattare caso per caso e andare incontro a popolazione, commercianti, ragionando come una squadra". Squadra, chiude la nota, "animata dallo stesso obiettivo: realizzare un evento in centro storico, ripopolandolo e consegnando alla città cinque giorni di musica, pace, armonia, colore, amore e tolleranza".