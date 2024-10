La 1000 Miglia torna a Ferrara: "Un vanto"

Torna la 1000 Miglia e protagonista sarà anche Ferrara. È stata presentata, a Palazzo Loggia a Brescia, l’edizione 2025 della storica manifestazione che appassiona amanti delle quattro ruote da tutto il mondo.

La gara, riservata alle auto storiche, è un appuntamento che si rinnova dal 1927 ai giorni nostri, e che si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2025 con partenza e arrivo a Brescia.

Anche Ferrara sarà parte attiva della grande macchina organizzativa della manifestazione. Il 17 giugno, infatti, i partecipanti sosteranno a Ferrara, dove si terrà la prima cena in gara. A fare da cornice, come era avvenuto per la prima volta nel 2020 e la seconda nel 2022, ci sarà il settecentesco Teatro Comunale.

In questo splendido contesto, i piloti potranno tracciare un primo sommario bilancio dopo l’avvio della gara. "Sono davvero soddisfatto – interviene Nicola Borsetti titolare dello Studio Borsetti storico partner organizzativo territoriale presente oggi a Brescia – nel vedere Ferrara protagonista nel 2025 della 43ª edizione della ’corsa più bella del mondo’, questo traguardo non è scontato considerando la fortissima concorrenza di tante città. Sarà per me un anniversario importante: 25 edizioni, 25 anni di 1000 Miglia. L’appuntamento è per martedì 17 giugno nel centro storico con l’arrivo del museo viaggiante unico al mondo. Sarà un evento nell’evento: infatti, posso già annunciare che ospiteremo tutti gli equipaggi nella cornice del Teatro Comunale per una cena a loro riservata, mentre tutto il pubblico potrà ammirare comodamente da vicino le splendide auto in sosta. Sarà un’edizione memorabile che porterà Ferrara di nuovo su un palcoscenico internazionale. Ringrazio da una parte 1000 Miglia srl perché continua a credere nella città degli Estensi dall’altra l’Amministrazione comunale e il teatro Comunale di Ferrara per l’incessante e prezioso supporto. Sulle strade della storia, la magia continua".

La 1000 miglia avrà una durata complessiva di cinque giorni e questo sarà il percorso. Prima tappa da Brescia a San Lazzaro di Savena (Bologna), la seconda porterà le vetture a Roma, dove gli equipaggi partiranno nuovamente il 19 giugno destinazione Cervia (Ravenna). Il quarto giorno l’arrivo a Parma mentre il 21 giugno le vetture torneranno a Brescia.