“La strada di Marco” nella biblioteca Luppi

Ferrara, 3 aprile 2025 – E' dedicato al 'Caso Coletta' il libro di Nicola Bianchi, dal titolo "La strada di Marco" che, giovedì 3 aprile 2025 alle 17, sarà presentato alla biblioteca comunale Luppi (via Arginone 320, Porotto - Ferrara). Dialogherà con l'autore: Antonella Finotti.

L'incontro è a partecipazione gratuita aperta a tutti, previa prenotazione telefonando a 0532/731957 o inviando una mail a bibl.porotto@comune.fe.it. La strada di Marco. Storia di un ragazzo, di una curva maledetta e di una battaglia giudiziaria da Ferrara a Strasburgo: il ‘caso Coletta’.

Cosa è successo

9 settembre 2005. Una notte. Un canale. Un ragazzo. Sedici metri di guardrail (mancanti). Due genitori-coraggio. Perché scrivere un libro su Marco Coletta? A proteggere il canale che lo ha inghiottito, mancava la protezione, mancava quel guardrail di lamiera che delimita il pezzo d'asfalto con il vuoto. Un filo vitale che, sette mesi dopo, è stato installato e ha salvato la bellezza di undici vite umane. Su tutto questo il libro vorrà porre l'attenzione, a partire dall'incapacità dell'istituzione di proteggere una sua arteria viaria importante, purtroppo una delle tante ancora oggi lasciate al fato in giro per l'Italia. Vorrà raccontare la breve vita di un ragazzo poco più che ventenne, dei suoi sogni, del suo calvario e quello di una famiglia che ha lottato fino all'ultimo per ridargli giustizia. Perdendo tutto, ma mai la dignità.

L’autore

Nicola Bianchi giornalista professionista, è vice caposervizio de il Resto del Carlino, ha lavorato nella redazione di Bologna e oggi in quella di Ferrara.