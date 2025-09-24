Alla Notte dei Ricercatori di Ferrara tra detective e astronauti: ecco il programma

Ferrara, 24 settembre 2025 – La notte universitaria più lunga dell’anno torna a Ferrara, pronta a trasformare la città in un grande laboratorio a cielo aperto. Venerdì 26 settembre, dalle 18 a mezzanotte, Piazza Castello ospiterà la Notte dei ricercatori 2025, un evento aperto a tutti che permette di incontrare da vicino ricercatrici e ricercatori dell’Università di Ferrara e della sezione Infn di Ferrara. Sarà l’occasione per sperimentare la scienza attraverso esperimenti, dimostrazioni interattive e attività pensate per un pubblico di tutte le età, dai più piccoli agli adulti curiosi. Ecco tutti gli appuntamenti in città.

Il programma di Unife

L’evento prende il via già dalle 17.30 con Radio Bruno, che accompagnerà la serata con momenti di intrattenimento e approfondimento. Dalle 18, il cortile del Castello Estense si animerà con laboratori didattici dedicati ai più piccoli, tra esperimenti e attività creative pensate per stimolare la curiosità scientifica. Bambini e famiglie potranno sperimentare il lavoro dei farmacologi, osservando cellule cerebrali e provette, e scoprire come nascono i farmaci per affrontare patologie complesse come Alzheimer, epilessia e emicrania. Dopodiché, un fiume di eventi a tema.

Fisica, calcolo e innovazioni tecnologiche

Per tutta la durata dell’evento, dalle 18 alle 24, sarà possibile esplorare la fisica di frontiera grazie ai cristalli utilizzati nei laboratori del Cern e del Gran Sasso, strumenti che permettono di guidare particelle con una precisione incredibile e aprono nuove prospettive per l’astrofisica. Parallelamente, i laboratori di calcolo ad alte prestazioni e quantum computing mostreranno l’evoluzione dei supercomputer, permettendo di osservare componenti hardware reali e parlare con le ricercatrici e i ricercatori che li utilizzano quotidianamente. Un momento speciale sarà riservato al progetto Drain Brain 2.0, attivo dalle 21 alle 24, che presenta un dispositivo diagnostico utilizzato dagli astronauti della missione Crew-10 sulla Stazione Spaziale Internazionale. I visitatori potranno vedere la replica del pletismografo cervicale e comprendere in tempo reale come vengono misurati i parametri fisiologici in condizioni di microgravità.

Architettura, ambiente e società

Dalle 18 alle 21, gli esperimenti “Trucchi di calore” mostreranno tecnologie antiche oggi rivisitate per soluzioni sostenibili nel campo dell’energia termica. Contemporaneamente, fino alle 24, sarà possibile partecipare a un viaggio nella ricerca sul benessere ambientale e sociale nei borghi e nelle piazze della città, osservando come l’ambiente urbano influisce sulla qualità della vita e sulle relazioni tra le persone.

Giurisprudenza, diritti e scienze umane

Alle 20.30, il laboratorio “Gender Justice & Feminist Jurisprudence” guiderà il pubblico alla scoperta di leggi e sentenze per comprendere l’impatto degli stereotipi di genere sulla giustizia. Subito dopo, dalle 21 alle 21.30, il progetto “WE Frame: Collective Views for Equality” aprirà un dialogo intergenerazionale sui diritti delle donne e sulla consapevolezza dell’uguaglianza di genere.

Nei panni di un detective alla ‘Notte con delitto’

Dalle 21.30 fino a mezzanotte, i partecipanti potranno cimentarsi nel gioco dell’oca della filiera agroalimentare, esplorando i tempi e i percorsi del cibo dalla produzione alla tavola. Contemporaneamente, la “Notte con delitto” permetterà ai visitatori di calarsi nei panni di detective per una sera, applicando le tecniche delle scienze forensi per risolvere un caso investigativo e scoprire il lato scientifico delle indagini.

Puoi consultare il programma completo qui.