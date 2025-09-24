Osteoporosi, come prevenirla: “Screening, al via un mese di iniziative”

Ferrara, 24 settembre 2025 – Nasce il progetto ‘Osteoporosi, più forti se informate’ per la prevenzione dedicato alla popolazione femminile. A partire da lunedì 20 ottobre, giornata mondiale della lotta all’osteoporosi, sarà offerta la possibilità di sottoporsi gratuitamente, nella sede del Centro di Medicina Ferrara (via Verga 17), ad una densitometria ossea con metodica Dexa, comprensiva di valutazione del rischio di frattura e raccomandazioni terapeutiche a donne in età peri e postmenopausale.

Un’iniziativa illustrata nella residenza municipale dall’assessora alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, con Gloria Bonaccorsi, il presidente Lilt Ferrara Edgardo Canducci, la responsabile del Centro di Medicina Ferrara Roberta Vincenza Squeo, il presidente Rotary Club Ferrara, Marco Tartaglia e il presidente di Cna Pensionati Ferrara Franco Mingozzi, e il responsabile Relazioni Esterne Centro di Medicina Marco Ceotto.

"La campagna che presentiamo – ha detto Coletti – è una grande opportunità per la cittadinanza. Grazie al Centro di Medicina e tutte le altre realtà che hanno aderito al protocollo d’intesa ’Ferrara per la prevenzione’, un documento concreto che porta risultati reali a tutti i nostri cittadini». L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa ‘Ferrara per la prevenzione’ che coinvolge Lilt Ferrara, Cna Pensionati, Rotary Club Ferrara, Emil Banca, con il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara e la direzione scientifica di Centro di medicina Ferrara. Il progetto si svolge con la partecipazione fondamentale e la direzione scientifica di Gloria Bonaccorsi, professoressa associata di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Ferrara e già direttrice del Centro di Ricerca per lo studio della Menopausa e dell’Osteoporosi.