Pacchi non consegnati in vendita a Ferrara: 10 minuti per sceglierli, poi scopri cosa c’è dentro

Ferrara, 4 luglio 2025 – Lo shopping più curioso arriva anche al centro commerciale Nuova Darsena di Ferrara, dove dal 15 al 20 luglio, si apriranno le porte del pop-up store di King Colis, l’originale format di acquisto sostenibile e misterioso.

King Colis è una startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili.

Nei mesi scorsi la vendita di pacchi smarriti si era svolta al centro commerciale Gran Reno, nel Bolognese, organizzato dalla start-up King Colis (FotoSchicchi)

Il contenuto è ignoto fino al momento dell’acquisto, rendendo l’esperienza simile a una caccia al tesoro.

I numeri dell’iniziativa King Colis

Dopo aver fatto tappa nelle principali città italiane, il format di King Colis ha conquistato più di 100mila visitatori e venduto più di 105 tonnellate di pacchi venduti. Nel 2024, la startup ha recuperato e venduto oltre 200 tonnellate di pacchi smarriti). Il Nuova Darsena di Ferarra, costituisce un’ulteriore tappa del format in costante crescita.

Come si comprano i pacchi smarriti

I clienti avranno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto. I pacchi sono venduti a peso su distinzione di due categorie: ‘standard’ (da 1,99 euro per 100 grammi di peso) e Premium (2,79 euro per 100 grammi di peso).

E’ possibile acquistare online i ‘fast pass’ per saltare la fila, direttamente sul sito ufficiale.

Cosa c’è dentro i pacchi

All’interno dei pacchi misteriosi si possono trovare prodotti di ogni tipo: articoli high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi.

Economia circolare

L’iniziativa di King Colis contribuisce alla riduzione dei rifiuti e promozione del riuso. Ogni anno infatti, in Europa, milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per errori di indirizzo o altre problematiche logistiche. In passato, questi pacchi venivano distrutti dopo il rimborso ai destinatari.

King Colis recupera e rivende questi pacchi sia online che nei suoi pop-up store.

Date e orari dell’appuntamento di Ferrara

L’appuntamento con la caccia al tesoro dei pacchi sarà al centro commerciale Nuova Darsena dal 15 al 20 luglio (al piano terra, piazza principale), dalle 10 alle 20.