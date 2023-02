Ferrara, Palazzo Diamanti s’illumina di bellezza con il videomapping: “Mostra epocale”

Ricostruzione grafica su Palazzo Diamanti de 'Giovanni II e Ginevra Bentivoglio' di Ercole de’ Roberti Dittico Bentivoglio

Ferrara, 9 febbraio 2023 – Nella culla del Rinascimento arriva una mostra di video arte imperdibile. A Palazzo Diamanti, dal 3 al 5 marzo, Ferrara inaugura gli spettacoli di videomapping sulle facciate del celebre palazzo di corso Ercole I d’Este, nel contesto della grande mostra "Rinascimento a Ferrara. Ercole de' Roberti e Lorenzo Costa" che inizierà il prossimo18 febbraio.

Si tratta di uno spettacolo unico del suo genere, dove gli 8 diamanti del palazzo prenderanno forma e scomporranno la loro luce sprigionando tutta la forza dei maestri del Rinascimento.

“Per un evento epocale come la mostra 'Rinascimento' abbiamo lavorato a un progetto promozionale speciale, dalla straordinaria intensità ed espressività. Palazzo dei Diamanti, cuore dell’Addizione Erculea, splenderà come un cristallo accendendo i riflettori sull’infinita ricchezza artistica che la mostra racchiude, con opere da tutto il mondo”, dice il sindaco Alan Fabbri.

Il videomapping

“È stato un lavoro di affascinante complessità, proprio per l’architettura su cui abbiamo lavorato”, spiegano Andrea Bernabini e Sara Caliumi, autori de 'Il cuore d’oro” proiettato nel 2020 sulla facciata della Cattedrale di Ferrara e anche del visual mapping sul Model of Falcon Cap proiettato anni fa per il National Day a Doha, in Qatar. Il tutto sarà accompagnato dal music design di Davide Lavia.

“La luce è l’anima del nostro lavoro e palazzo dei Diamanti con i suoi oltre 8mila ‘diamanti’ in facciata consente di creare effetti visivi complessi ma incredibili. Il diamante è infatti un concentratore di luce, la sua peculiarità è la sua capacità di scomporla e di diffonderla nuovamente, enfatizzando le forme e la storia dell’architettura”.

In tutto verranno impiegati 6 videoproiettori, installati sui due antistanti palazzi Prosperi-Sacrati e Turchi di Bagno. Così è stato deciso dopo un lavoro preliminare di mappatura virtuale in tre dimensioni di ogni singola componente di un palazzo di straordinaria e affascinante complessità, dovuta appunto agli oltre 8 mila blocchi di marmo con venature rosa che ne rappresentano l’essenza.

E, poiché entrambe le facciate prenderanno forma, luce e colore nello stesso evento, il migliore luogo di osservazione sarà l’angolo tra Corso Ercole I d’Este e corso Biagio Rossetti; che, per l'occasione, verranno chiusi al traffico.

“Le geometrie del Palazzo saranno scrigno della straordinaria qualità ed espressività emotiva, di grandi interpreti del Rinascimento italiano come, in primis, Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, con Mantegna, Cosmè Tura, Nicolò dell’Arca, Marco Zoppo, Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino” concludono gli autori.

Quando e quanto dura lo spettacolo

L’appuntamento artistico è di tre giorni, dal 3 marzo dalle 20 a mezzanotte, ogni 15 minuti circa, il 4 e il 5 marzo dalle 18,30 a mezzanotte, sempre ogni 15 minuti circa (la durata dello show visivo). Lo spettacolo è reso possibile dalla collaborazione tra Comune, Ferrara Tua, Fondazione Ferrara Arte e Unife.