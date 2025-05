Palio di Ferrara, attesa per il Magnifico Corteo: programma e strade chiuse

Ferrara, 22 maggio 2025 – Ferrara si prepara a rivivere una delle sue serate più affascinanti e coinvolgenti con il ritorno del Magnifico Corteo, in programma per la sera di sabato 24 maggio.

Cuore pulsante della rievocazione storica del Palio, il corteo è molto più di una semplice sfilata: è una narrazione in movimento, una celebrazione corale della storia, dell’identità e dello splendore rinascimentale della città, che vede coinvolti un migliaio di figuranti del Palio, divisi tra la Corte ducale e le otto Contrade di Ferrara.

Si assegna un premio ambito

Il Magnifico Corteo assegnerà anche il premio ‘Nino Franco Visentini’, per la contrada che realizzerà la migliore coreografia. Nell’ultima settimana di maggio, l’attesa per l’appuntamento più atteso. Prima, però, le tradizionali cene propiziatorie che si terranno venerdì 30 maggio nelle sedi della Corte Ducale e delle contrade. Si arriva a sabato 31 maggio dalle 20 con il corteo storico e arrivo in piazza Ariostea dove si accenderanno i riflettori sulle corse del palio.

Borsetti: “Sarà uno spettacolo unico”

Il presidente della Fondazione Palio, Nicola Borsetti, ha ricordato come: “Il Magnifico Corteo è, da sempre, uno dei momenti più attesi del Palio di Ferrara. Un appuntamento capace di unire la partecipazione popolare con la precisione della rievocazione storica, regalando alla città e ai visitatori uno spettacolo unico, ricco di emozione, tradizione e bellezza”.

Il programma del Magnifico Corteo

A partire dalle 20.15, la città inizierà ad animarsi con il raduno dei figuranti lungo Corso Giovecca. L’illuminazione scenografica della scalinata di accesso al Castello Estense offrirà una cornice teatrale di grande impatto. Alle 20.40, la Corte Ducale, preceduta dai Gonfaloni della Città di Ferrara e della Fondazione Palio, dai quattro Palii e dalle autorità cittadine, darà ufficialmente il via alla sfilata. Il corteo si muoverà lungo Corso Giovecca, attraversando Largo Castello, per poi entrare solennemente nel Castello Estense e concludersi in Piazza Castello. Qui le Contrade entreranno una alla volta, accolte dalla Corte Ducale già disposta sul palco d’onore.

Sarà proprio in questo spazio simbolico e storico che si svolgerà uno dei momenti più solenni dell’intera manifestazione: la cerimonia dell’Iscrizione delle Contrade, attraverso cui ogni contrada conferma la propria partecipazione alle gare del Palio. Il corteo si compone di una ricchissima rappresentanza di figuranti: dame e nobili della corte, ambasciatori, cavalieri, musici, armigeri, sbandieratori, cittadini e popolani, tutti in abiti storici fedelmente ricostruiti, per un totale di centinaia di partecipanti che trasformeranno il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. Al termine della cerimonia in Piazza Castello, ogni Contrada lascerà la piazza passando da Piazza Savonarola per far ritorno alla propria sede.

Elena Radonicich al Palio di Ferrara

A rendere ancora più speciale l’edizione di quest’anno sarà la presenza della madrina dell’evento, Elena Radonicich, attrice di cinema e teatro di grande talento e sensibilità, che accompagnerà la manifestazione con la sua eleganza e il suo carisma. Negli scorsi anni avevano partecipato al corteo altri nomi noti del costume e dello spettacolo, come Piero Pelù e Anna Falchi.

“Sabato avrò l’onore di sfilare alla testa del Magnifico Corteo. Sono molto felice perché mi sento molto legata alla città di Ferrara, ho avuto modo di viverci per alcuni periodi, quando ho lavorato con Elisabetta Sgarbi, in alcuni progetti precedenti e anche per il suo nuovo film che abbiamo girato l’anno scorso, L’isola degli idealisti. Per questo sono ancora più contenta di riviverla attraverso questa importante manifestazione”, ha detto l’attrice Elena Radonicich. Diplomata al centro sperimentale di cinematografia, Elena Radonicich ha lavorato tra cinema e teatro. Recentemente ha interpretato Letizia Laurenti nel film di Andrea Segre ‘Berlinguer, La grande ambizione’, e al cinema con ‘L'Isola degli idealisti’ di Elisabetta Sgarbi tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco. “Ringrazio fin da ora Elena Radonicich, che ha subito accolto con piacere ed entusiasmo di aderire a questa edizione del Magnifico Corteo. La sua partecipazione rappresenta un omaggio alla bellezza e alla cultura, valori profondamente legati allo spirito del Palio di Ferrara”, ha detto l’assessore al Palio Marco Gulinelli.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento del raduno delle contrade e del corteo storico del Palio di Ferrara, sabato 24 maggio saranno in vigore alcuni provvedimenti di modifica temporanea della viabilità nel centro storico di Ferrara. Nello specifico Corso Giovecca (ambo i lati) e Largo Castello (tratto da Corso Giovecca a Viale Cavour): istituzione del divieto di fermata con contestuale sospensione di tutte le aree di sosta riservate dalle 16 di sabato 24 maggio e comunque sino al termine della sfilata.