Passione Rossa a Ferrara: sfilata delle Ferrari in centro. Attese trenta supercar

Ferrara, 17 giugno 2023 – Una trentina di supercar Ferrari, dagli anni ‘90 all’ultimissima 296 GTB, sfileranno domani - domenica 18 giugno - a Ferrara per la prima edizione ferrarese del raduno di “Passione Rossa”, Ferrari club internazionale. L’appuntamento è dalle 10 alle 14 a Porta Paola. In mostra ci saranno modelli degli ultimi 30 anni, ma soprattutto la 296 GTB che rappresenta una rivoluzione per la celebre casa automobilistica, perché introduce la nuova motorizzazione V6 a 120 gradi accoppiata a un motore elettrico pug-in (PHEV) in grado di erogare fino a 830 cavalli. Protagonista dell’iniziativa è Fabio Barone, pilota che da poco più di un mese ha conquistato il quinto record mondiale di velocità su Ferrari e presidente di Passione Rossa, club che festeggia quest’anno i 25 anni di storia. Le vetture arriveranno direttamente da Maranello. “Siamo lieti di accogliere questo nuovo evento motoristico che caratterizza sempre più il nostro territorio come territorio con questa vocazione, per la sua storia e per la bellezza dei propri scenari”, dice l’assessore Matteo Fornasini: “Diamo il benvenuto a un nuovo raduno, che porta una firma prestigiosa. Ferrara è terra di motori, nel segno di una grande tradizione che ha visto, ad esempio, proprio qui la partenza della grande storia di casa Bugatti. Dopo il successo della Mille Miglia, e in un 2023 che ha accolto nuove, e partecipate, edizioni di raduni motoristici (Bianchine, Ciao), accanto ai grandi appuntamenti storici dell’Officina Ferrarese, che sono sempre una garanzia di successo, la città accoglierà anche l’iniziativa di Passione Rossa, in un weekend che segna molte tappe fondamentali della stagione estiva, come l’avvio del Ferrara Summer Festival e le aperture serali di Rinascimento a palazzo dei Diamanti, mostra internazionale disponibile ancora per pochi giorni”.

“Siamo davvero emozionati e felici di visitare la meravigliosa Ferrara, ringrazio di cuore il Comune e le istituzioni per averci concesso la sosta espositiva”, sottolinea Barone, al timone del Club famoso in tutto il mondo.