Quando arriva il cibo di strada a Ferrara, dagli arrosticini ai churros: sapori dal mondo

Ferrara, 6 marzo 2025 – Al via domani in piazza Ariostea la quarta tappa della nona edizione di ‘International Street Food’, la più importante manifestazione di ristorazione da strada in Italia. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), assieme a Confartigianato e con il patrocinio dell’assessorato alle Attività produttive. L’iniziativa, dedicata al cibo di strada di alta qualità, ha già conquistato un ampio pubblico e toccherà oltre 200 tappe in tutta Italia, fino alla fine di novembre. In Piazza Ariostea, per tre giorni, sarà possibile gustare prelibatezze provenienti da paesi lontani e da diverse culture, lasciandosi avvolgere da un tripudio di profumi e sapori. “Ferrara si appresta ad accogliere ancora una volta una manifestazione che ha riscontrato un successo straordinario nelle edizioni precedenti – le parole dell’assessore Francesco Carità –. L’International Street Food è un’occasione davvero unica per valorizzare le tipicità enogastronomiche, un vero e proprio viaggio nei sapori autentici della tradizione e della qualità. Un modo originale per valorizzare una delle icone del made in Italy, ovvero la sua cucina. Il valore artigiano passa anche da queste rassegne, che nella prima edizione a Ferrara ha segnato veri e propri record di presenze, oltre 60mila, provenienti anche da altre regioni. Coniugare i sapori alla valorizzazione della nostra meravigliosa città e del territorio piu` in generale rappresenta per noi una priorità”.

Sarà possibile gustare, tra le molte specialità, le olive ascolane d’autore, le polpette, la cucina indiana, i fritti, i gyosa giapponesi, la cucina romana con pasta mantecata, la picanha brasiliana, il pulled pork, i churros, gli arrosticini, il thai food, la cucina argentina, i club sandwich e molto altro. Inoltre, verrà offerto un menù internazionale pensato per celiaci, vegani, intolleranti al lattosio, musulmani e bambini, con piatti gluten-free, e saranno presenti birrifici artigianali italiani, europei e internazionali per accompagnare le prelibatezze gastronomiche. “Grazie ad Airs e al suo patron Alfredo Orofino per aver scelto, ancora una volta, la nostra città fra le tappe della kermesse, e grazie all’amministrazione comunale per aver dato la possibilità al sistema Confartigianato di realizzare questa iniziativa”, hanno dichiarato Graziano Gallerani e Paolo Cirelli, presidente e segretario di Confartigianato. La manifestazione, oltre che a Ferrara, si terrà contemporaneamente a Pontedera e Latina. Taglio del nastro domani nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, poi la manifestazione proseguirà fino a mezzanotte; sabato e domenica gli stand e i truck saranno aperti dalle 12 a mezzanotte.