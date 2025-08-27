Sua maestà la zucca protagonista alla sagra: “Oltre 60mila cappellacci in tavola”

Codigoro (Ferrara), 27 agosto 2025 – Si apre venerdì a Pontelangorino di Codigoro la 30esima edizione della Sagra della Zucca e per l’occasione negli scorsi giorni sono stati preparati 60.000 cappellacci con la zucca dai volontari della manifestazione frutto di 30 quintali di zucche, donate da un’azienda agricola. I cappellacci ed altre specialità a base di zucca saranno servite nello stand da 250 posti nel quale opereranno una centinaio di volontari. Il taglio del nastro si terrà alle 19 all’interno della scuola primaria, in presenza delle autorità civili e militari. A seguire, taglio del nastro per le mostre di hobbistica e artigianato, con espositori locali e aperitivo, a cura del ristorante inclusivo Casa e Bottega di Caprile, preparato dai ragazzi dell’associazione

Più Felici. Il percorso espositivo ospita anche spazi istituzionali in uno dei quali il facilitatore digitale del punto “Digitale Facile“ dell’Unione dei comuni di Codigoro, Goro e Mesola sarà a dissezione per fornire consigli ai cittadini, sull’attivazione e sull’utilizzo dell’identità digitale (Spid) e per agevolare la consultazione del fascicolo sanitario. L’altro sarà destinato a personale dell’Ausl ed anche uno spazio dedicato alla biblioteca comunale. Alle 20:30 aprirà il Luna Park, mentre alle 21, spazio alla comicità popolare con la commedia dialettale del gruppo “In…Stabile” di Vaccolino, che si esibirà sul palco spettacoli nel cortile della scuola primaria. Sabato (30 agosto), alle 17:30, si terrà la storica gara podistica “Zir dil tre frazion”, giunta alla 42ª edizione, alle 21 esibizione delle scuole di ballo del territorio mentre a mezzanotte la tradizionale tombola da 3mila euro. Domenica alle 21, dalla serata musicale con Francesca Di Battista Dj e Pilo Dj, nel cortile delle scuole elementari mentre lunedì (1° settembre), riflettori puntati sulla moda con la sfilata a cura di Anteprima Moda di Lagosanto, che anticiperà la collezione autunno-inverno. Sfilerà anche una selezione di 50 abiti da sposa vintage, messi a disposizione da altrettanti abitanti e sempre durante la sfilata si esibirà la scuola di ballo Elisa Dance di Adria. Gran finale martedì 2 settembre, alle 21:30, il concerto live della cover band “Timodà”, con un omaggio ai più grandi successi di uno dei gruppi più amati da giovani e meno giovani, i Modà. A mezzanotte, estrazione della lotteria e della tombola da 5mila euro.